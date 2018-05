La Bourse de Paris cÃ¨de Ã  la morositÃ© en attendant Trump sur l'Iran

La Bourse de Paris a fini mardi en léger recul (-0,17%), cédant à la morosité en attendant de connaître la décision du président américain dans le dossier du nucléaire iranien.

L'indice CAC 40 a perdu 9,49 points à 5.521,93 points, dans un volume d'échanges de 3,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,28%.

La cote a ouvert en très léger recul et élargi ses pertes au cours de la séance, réduisant son repli en toute fin de journée.

Malgré le calme lié à un jour férié en France et à un agenda dégarni, le dossier iranien a maintenu sous pression la place parisienne.

"Les marchés européens n'ont jamais décollé mardi. Les opérateurs ont été rivés au sort du dossier nucléaire iranien", a commenté dans une note Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Donald Trump devait en effet annoncer mardi soir ce qu'il comptait faire sur l'accord conclu en 2015 pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, dont les États-Unis menacent de se retirer au risque d'ouvrir une période de fortes turbulences.

Même s'il n'y a "aucun doute que ce dernier se retire des accords et/ou propose un plan B, le doute ne bénéficie pas aux indices", ont souligné les experts de Mirabaud Securities, en ajoutant que "l'incertitude au sommet de l'État donne toujours lieu à une période de trouble boursier".

"Si Donald Trump décide de retirer les États-Unis de l'accord, une flambée des prix mondiaux du baril de pétrole pourrait intervenir et être très contre-productive compte tenu de l'impact à attendre sur la croissance mondiale et l'inflation", a également analysé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"Alors que les autres membres signataires de l'accord souhaitent son maintien, la réintroduction des sanctions américaines nuirait à la capacité de l'Iran à recourir pour ses paiements au dollar américain", a-t-il complété.

Selon l'expert, qui y voit "l'événement le plus important pour le marché pétrolier depuis l'accord entre l'OPEP et la Russie en décembre 2016", une "réintroduction des sanctions pourrait conduire à abaisser d'environ 300.000 à 500.000 barils par jour la production iranienne".

Et "en cas de sortie des États-Unis, l'envolée du baril de pétrole est quasi-certaine, sachant que le Brent brut" qui sert de référence mondiale, "a déjà considérablement augmenté ces dernières semaines, sous l'effet des tensions géopolitiques et aussi de l'effondrement continu et massif de la production du Venezuela" et cela provoquerait aussi une "aversion au risque dans un marché qui n'a vraiment pas besoin de cela en ce moment", a estimé M. Dembik.

Les investisseurs ont donc continué à surveiller plus jamais du prix du baril de pétrole qui reculaient mardi, après avoir atteints lundi leurs plus hauts niveaux depuis trois ans et demi.