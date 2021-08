La Bourse de Paris clôture en baisse de 0,28%, le variant Delta inquiète

La Bourse de Paris a connu une deuxième séance de repli mardi (-0,28%) dans des volumes réduits à peau de chagrin en plein creux estival, la hausse du risque sanitaire incitant les investisseurs à prendre des bénéfices.

L'indice phare de la place parisienne, le CAC 40, a lâché 18,93 points à 6.819,84 points au lendemain d'un recul de 0,83% qui a interrompu son ascension progressive vers de nouveaux sommets.

"Les résultats d'entreprises ont été bons. Les indices sont au plus haut. Le variant revient sur le devant de la scène. C'est un bon moment pour prendre des profits", résume pour l'AFP Charles de Riedmatten, gérant chez Myria AM.

La pandémie continue de préoccuper les investisseurs : "on sait que le virus est plus virulent en octobre-novembre et les questions demeurent sur l'efficacité des vaccins", note le spécialiste.

Aussi, le gouvernement américain va annoncer son intention de lancer une campagne de rappel de vaccins anti-Covid pour les Américains ayant reçu leurs deux premières doses huit mois auparavant, qui pourrait commencer dès la mi-septembre, selon des médias américains.

Contribuant également à la retenue ambiante, "les ventes de détail aux Etats-Unis, très suivies par le marché parce qu'elle représentent 70% du produit intérieur brut américain, son ressorties en-dessous des attentes", souligne l'expert.

Les ventes sont toutefois supérieures de 15,8% à leur niveau de juillet 2020.

Alors que "le marché n'attend plus de stimulus" depuis l'adoption par le Sénat américain du plan d'infrastructures de 1.200 milliards de Joe Biden, "tout le monde est désormais suspendu à Jackson Hole", où se tiendra une réunion des banquiers centraux du 26 au 28 août, indique M. de Riedmatten.

Au vu du redressement de l'économie et de la montée de l'inflation, les marchés s'attendent à une réduction progressive du soutien monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine.

Les valeurs défensives à l'honneur

Ont joué leur rôle de valeurs défensives, Sanofi, en tête du CAC 40, avec +1,41% à 89,29 euros. Vivendi a avancé de 0,72% à 30,77 euros. Air Liquide a pris 0,27% à 149,36 euros.

Les bancaires affaiblies

Le principal trio du secteur a pâti d'une baisse des rendements sur le marché des taux qui s'est amenuisée au fil de la séance.

Société Générale a perdu 2,17% à 26,40 euros, BNP Paribas 1,84% à 52,86 euros et Crédit Agricole 1,94% à 11,95 euros.

Unibail-Rodamco en berne

Unibail-Rodamco-Westfield a fléchi de 1,98% à 73,63 euros, en raison d'un possible impact sur la fréquentation que pourraient avoir les contrôles du pass sanitaire effectués dans les très grands centres commerciaux.