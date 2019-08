La Bourse de Paris creuse ses pertes à la mi-journée (-1,04%)

La Bourse de Paris s'enfonçait en territoire négatif (-1,04%) mercredi à la mi-journée, dans un marché toujours préoccupé par les risques liés à la guerre commerciale sino-américaine et s'interrogeant sur la santé de l'économie mondiale.

A 13H39 (11H39 GMT), l'indice CAC 40 perdait 56,03 points à 5.331,06 points, dans un volume d'échanges de 809 millions d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,67%.

De son côté, Wall Street se préparait à ouvrir en baisse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average se repliait de 0,21%, celui sur l'indice élargi S&P 500 de 0,16% et celui sur le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,22%.

"La persistance d'un climat économique marqué par plusieurs indicateurs économiques mitigés continue d'alimenter les craintes concernant les réactions des banques centrales, ce qui finit par peser une nouvelle fois sur les taux" d'emprunt, a estimé dans une note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"Mais c'est surtout l'inversion de la courbe des taux américains (entre le taux à deux ans et celui à dix ans, NDLR) qui explique que le Dow Jones et le Nasdaq initialement en hausse ont finalement clôturé dans le rouge" mardi, selon lui. "L'inversion de la courbe devenant de plus en plus fréquente ces dernières semaines, les opérateurs craignent l'entrée en récession de l'économie américaine."

L'attention des marchés était aussi tournée vers l'Italie: "les principaux acteurs du Mouvement 5 Etoiles et du Parti démocrate se rencontrent pour tenter de parvenir à un accord de coalition avant la date limite de ce mercredi fixée par le président", a observé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets. "De nouvelles élections semblent toujours l'issue la plus probable, la seule question étant de savoir quand elles se tiendraient, cette année ou au début de l'année prochaine si un accord est trouvé."

Outre-Manche, le Parlement britannique sera suspendu la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date prévue du Brexit, a annoncé mercredi le Premier ministre Boris Johnson.

Du côté des indicateurs, les indices de confiance des consommateurs et des entreprises en Italie ont reculé en août, selon l'Institut national des statistiques (Istat).

La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a accéléré en juillet (+3,6% contre 3,5% en juin), a indiqué la Banque centrale européenne (BCE), qui doit débattre en septembre de mesures de soutien à l'économie. Et la masse monétaire M3, agrégat utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, a augmenté de 5,2% en juillet, contre 4,5% en juin.

Le moral des consommateurs allemands devrait quant à lui se stabiliser en septembre, après trois mois de baisse, selon le baromètre GfK.

Outre-Atlantique, le marché doit encore prendre connaissance du rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole.

- Dassault Systèmes noté "A-" par S&P -

Sur le front des valeurs, Tarkett rebondissait (+2,63% à 12,87 euros) après avoir souffert la veille d'un abaissement de sa recommandation par Société Générale.

Vivendi se repliait de 1,07% à 25,04 euros. L'audience en référé pour arbitrer le différend avec Mediaset sur le droit de vote du groupe français lors de la prochaine assemblée générale d'actionnaires du groupe italien a été fixée à jeudi.

Lagardère cédait 0,72% à 19,37 euros. Altice étudie la possibilité d'un rachat de ses radios musicales RFM et Virgin Radio mais n'a pas encore décidé s'il déposera une offre, a annoncé mercredi son dirigeant Alain Weill.

Eiffage reculait de 0,95% à 91,32 euros malgré l'annonce d'un contrat de plus de 500 millions d'euros, remporté conjointement avec le belge Deme, auprès d'EDF et du canadien Enbridge pour construire les fondations d'un parc éolien au large de Saint-Nazaire.

Carmat gagnait 2,99% à 20,70 euros. Il a reçu l'autorisation de reprendre le recrutement de patients au Danemark pour la deuxième partie des essais de sa prothèse cardiaque.

Dassault Systèmes perdait 1,83% à 126,15 euros. L'agence de notation américaine SP Global Ratings lui a assigné la note "A-", accompagnée d'une perspective stable.