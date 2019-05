La Bourse de Paris débute en nette hausse

La Bourse de Paris a débuté en nette hausse vendredi (+0,92%), ne désespérant pas de voir les négociations entre la Chine et les États-Unis évoluer enfin favorablement au terme d'une semaine éprouvante pour les indices mondiaux.

A 09H17, l'indice CAC 40 gagnait 48,85 points à 5.362,01 points. La veille, il avait fini en baisse de 1,93%, totalisant un recul de 4,25% en quatre jours.

"Les marchés restent appâtés par la perspective d'un accord prochain entre la Chine et les Etats-Unis alors que rien ne permet franchement de l'espérer à cette date", a noté Tangi Le Liboux, du courtier Aurel BGC.

"En soufflant le chaud et le froid continuellement, Donald Trump parvient à maintenir l'espoir", a-t-il observé.

Malgré la poursuite des négociations, la nouvelle hausse des droits de douane américains sur les produits chinois est entrée en vigueur comme prévu vendredi, entraînant une réplique immédiate de Pékin qui a promis d'imposer ses propres sanctions.

Du côté des indicateurs, l'Allemagne a enregistré en mars un excédent commercial, en hausse sur un mois. En France, la production industrielle s'est repliée de 0,9% pour le même mois, en raison d'une forte contraction dans la pharmacie et la chimie.

L'inflation américaine en avril est attendue dans l'après-midi.

En matière de valeurs, les secteurs les plus éprouvés par les craintes commerciales reprenaient des couleurs et faisait la course en tête de l'indice CAC 40.

Pour le domaine technologique, STMicroelectronics gagnait ainsi 2,67%à 15,18 euros.

Côté automobile, Valeo prenait 2,87% à 29,41%, Renault 1,76% à 57,20 euros, Peugeot 1,60% à 21,58 euros et Michelin 3,40% à 111,05 euros. Ce dernier profitait en plus d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Goldman Sachs.

ArcelorMittal, également fragilisé par le contexte tendu entre la Chine et les Etats-Unis, rebondissait de 1,77% à 16,98 euros.

Le luxe profitait de l'embellie, à l'image de LVMH en hausse de 1,69% à 337,45 euros. Kering montait de 1,63% à 509,80 euros, le contexte porteur l'emportant sur l'annonce d'un redressement fiscal record de 1,25 milliard d'euros infligé par les autorités italiennes au terme d'une procédure pour fraude concernant sa marque Gucci.

ADP accusait le coup (-7,49% à 156,80 euros) après que le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la proposition de référendum d'initiative partagée (RIP) de parlementaires opposés à la privatisation d'Aéroports de Paris, ouvrant la voie à la poursuite d'un long processus, inédit, pouvant conduire à la consultation de la population.

Air France-KLM s'élevait de 2,69% à 8,92 euros. Le groupe a annoncé une hausse du nombre de passagers transportés de plus de 9% en avril, sous l'effet de huit jours de grève au même mois l'an dernier chez Air France qui avaient tiré le trafic vers le bas.

Maisons du Monde décollait de 13,12% à 18,45 euros, propulsé par un chiffre d'affaires en hausse de près de 10% au premier trimestre grâce notamment à une performance "solide" en ligne et à l'international.