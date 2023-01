La Bourse de Paris dépasse les 7.000 points en séance pour la première fois depuis février 2022

L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a dépassé les 7.000 points en séance jeudi, une première depuis le 17 février 2022 réalisée quelques minutes après la publication aux Etats-Unis des chiffres de l'inflation américaine en décembre.

Vers 14H37, l'indice CAC 40 a atteint 7.001,17 points, en hausse de plus de 1% sur la séance et de plus de 7,5% sur les neuf séances depuis le 1er janvier. En Allemagne, l'indice phare de la Bourse de Francfort, le Dax, avait retrouvé dans la matinée les 15.000 points pour la première fois depuis mi-février 2022.