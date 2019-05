La Bourse de Paris déprimée par le regain de tensions commerciales

La Bourse de Paris a fortement reculé (-1,22%) lundi, durement affectée par la résurgence du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, qui s'est encore envenimé ce lundi après une riposte de Pékin.

L'indice CAC 40 a perdu 64,87 points à 5.262,57 points. Vendredi, il avait fini en petite hausse de 0,27%.

Le marché a commencé la séance en petite hausse avant de rapidement plonger dans le rouge.

"Les marchés européens sont repartis dans une spirale négative" ce lundi, dans le sillage de leur homologues asiatiques et américains, a commenté auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

"Nous sommes revenus dans un marché qui est uniquement centré et concentré sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et malheureusement les choses se sont un petit peu envenimées depuis la semaine dernière après quelques provocations de Donald Trump sur Twitter", a-t-il complété.

La Chine a annoncé lundi qu'elle allait augmenter ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importations annuelles, en représailles aux mesures de Donald Trump, qui avait fait passer vendredi de 10% à 25% les droits de douane sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars.

Le locataire de la Maison-Blanche a également ordonné le lancement d'une procédure pour imposer des tarifs douaniers sur les quelque 300 milliards de dollars d'importations restantes.

"Nous avons l'impression qu'il y a une escalade des tensions à un moment où l'on se pensait proche" du dénouement et ce "sentiment d'incertitude ne plaît clairement pas au marché", a poursuivi le spécialiste.

Pour autant, les investisseurs n'ont "pas non plus appuyé sur le bouton +panique+ car nous avons encore le soutien des banques centrales", qui "vient un petit peu rassurer le marché", a-t-il estimé.

Les secteurs les plus exposés au conflit commercial sino-américain ont été durement touchés. Dans l'automobile, Valeo a décroché de 5,25% à 27,05 euros, Faurecia de 5,65% à 37,25 euros, Plastic Omnium de 4,59% à 22,65 euros. Europcar Mobility a reculé de son côté de 5,17% à 6,52 euros, Michelin de 3,23% à 106,40 euros, Peugeot de 2,55% à 20,62 euros et Renault de 2,44% à 54,37 euros.

Le luxe a également payé un lourd tribut, à l'instar de Kering (-3,17% à 491,00 euros), LVMH (-2,94% à 323,75 euros) et Hermès (-1,64% à 598,60 euros).

Côté matières premières, ArcelorMittal a plongé de 5,17% à 15,40 euros et Eramet de 4,60% à 51,46 euros.

Air France a fini en baisse de 4,01% à 8,23 euros après que la direction de la compagnie a présenté lundi aux représentants du personnel un projet de plan de départs volontaires destiné à supprimer jusqu'à 465 postes parmi son personnel au sol en France.

EssilorLuxottica a en revanche grappillé 0,14% à 110,35 euros, dopé par l'annonce que les camps italien et français mettaient fin à leur conflit de gouvernance.

ADP a progressé de 1,96% à 156,00 euros.