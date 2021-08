La Bourse de Paris en baisse de 0,58%, inquiète quant à la reprise en Chine

La Bourse de Paris reculait de 0,58% lundi, alors qu'elle n'était vendredi qu'à une cinquantaine de points de son record absolu, préoccupée par le ralentissement de la consommation en Chine.

A 09H30, l'indice vedette CAC 40 perdait 40,15 points à 6.855,89 points. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,20%.

Les investisseurs sont perturbés par la "faiblesse des dernières données économiques de la Chine dans un contexte d'inquiétudes quant à la reprise", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Principal indicateur de la consommation, les ventes de détail en Chine ont connu en juillet leur plus faible progression (+8,5%) depuis le début de l'année, un ralentissement plus important que les prévisions des analystes.

De son côté, la production industrielle s'est affichée en juillet en hausse de 6,4% sur un an, mais ce rythme est inférieur à celui du mois précédent et aux attentes des analystes.

Le taux de chômage a légèrement augmenté à 5,1%, contre 5% le mois précédent.

"Les indicateurs mensuels confirment une poursuite du ralentissement de la croissance chinoise", constate Christian Parisot, analyste pour le courtier Aurel BGC. Début juillet les craintes sur la santé de l'économie chinoise avaient déjà affolé les marchés.

Au Japon, le produit intérieur brut a progressé de 0,3% sur la période avril-juin par rapport au trimestre précédent, témoignant d'une certaine résilience de l'économie nippone, toujours engluée dans la crise sanitaire.

Et sa production industrielle a rebondi de 6,5% sur un mois en juin, davantage que les 6,2% annoncés précédemment.

A l'agenda du jour, seul l'indice d'activité manufacturière de la région de New York est attendu en milieu de journée.

Plus tard dans la semaine, les marchés prêteront attention au compte-rendu des échanges de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et à quelques indicateurs économiques.

Faurecia bondit grâce à une acquisition

L'équipementier français va racheter une part majoritaire dans son homologue allemand Hella et propose d'en acquérir la totalité pour créer un géant mondial de l'industrie. Faurecia va acquérir la part de 60% du capital au prix de 60 euros par action, en déboursant 3,4 milliards d'euros en numéraire et via l'émission de nouvelles actions. Son action bondissait de 6,43% à 40,80 euros.

Dans son sillage, l'équipementier automobile Plastic Omnium montait de 2,53% à 27,60 euros.

Axa vend ses activités à Singapour

A contrario, Axa perdait 0,39% à 24,35 euros, après l'annonce d'une cession. L'assureur français a conclu un accord pour la vente de ses activités d'assurance à Singapour à HSBC pour 575 millions de dollars (487 millions d'euros).