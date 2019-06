La Bourse de Paris en baisse, la macroéconomie pèse dans les échanges

La Bourse de Paris évoluait en petite baisse jeudi matin (-0,19%), le climat macroéconomique toujours incertain, en particulier sur le plan commercial, n'incitant pas les investisseurs à la prise de risques.

A 09H30, l'indice CAC 40 perdait 10,20 points à 5.364,72 points. Mercredi, l'indice avait terminé en baisse de 0,62% à 5.374,92 points.

Le marché parisien a ouvert "en légère baisse ce matin dans le sillage des interrogations relatives au rebond technique que nous connaissons depuis le 3 juin, de l'avancée des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, de l'accord +secret+ entre Washington et Mexico et de l'attitude que pourrait adopter la Fed lors de sa réunion la semaine prochaine", ont résumé dans une note les analystes de Mirabaud Securities Genève.

Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi avoir "le sentiment" qu'il y aura un accord avec la Chine. Le locataire de la Maison Blanche doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping fin juin au Japon, en marge du sommet du G20, pour évoquer la guerre commerciale entre les deux pays. Pour l'heure, les négociations semblent dans l'impasse.

"Les préoccupations commerciales devraient persister à court terme, mais les marchés boursiers mondiaux pourraient ne pas connaître d'évolution majeure avant le sommet du G20, au cours duquel les deux dirigeants devraient se rencontrer", a estimé pour sa part David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

Côté agenda, les investisseurs ont pris connaissance avant l'ouverture des marchés du taux d'inflation en Allemagne qui est retombé en mai à 1,4% sur un an, s'éloignant de l'objectif "proche de 2%" visé par la BCE.

Ils surveilleront également la production industrielle en avril en zone euro et prêterons une oreille attentive à la réunion des ministres des Finances de la zone euro.

Aux Etats-Unis, ils prendront connaissance du rapport mensuel de l'Opep, des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que des prix à l'import et à l'export.

Sur le terrain des valeurs, Renault grappillait 0,18% à 55,09 euros. La veille, le président du groupe Jean-Dominique Senard a été adoubé par les actionnaires qui ont ratifié à une écrasante majorité son entrée au conseil d'administration du constructeur automobile français.

Les actionnaires de Renault ont par ailleurs décidé de suivre la recommandation du conseil d'administration du constructeur français et ont rejeté mercredi l'octroi d'une rémunération variable pour 2018 à l'ancien patron Carlos Ghosn, en raison de ses déboires judiciaires.