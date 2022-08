La Bourse de Paris en baisse malgré un ralentissement de l'inflation

La Bourse de Paris reculait de 0,63% mercredi matin, se montrant hésitante avant la publication de l'estimation d'inflation en août dans la zone euro et malgré un ralentissement de la hausse des prix en France.

L'indice vedette CAC 40 cédait 38,06 points à 6.172,12 points vers 10H20. Mardi, le rebond de la place parisienne n'a pas tenu jusqu'à la clôture (-0,19%) et sur le mois d'août, le CAC 40 perd pour l'instant 4,30%.

La Bourse de New York a également enregistré sa troisième séance consécutive de baisse mardi, inquiète que la solidité persistante du marché de l'emploi américain ne pousse la Réserve fédérale (Fed) à être plus sévère dans le relèvement des taux d'intérêt.

Plus la politique monétaire de la Fed sera restrictive et plus le risque de récession augmente dans l'esprit des investisseurs, qui se préparent à une troisième hausse consécutive de 75 points de base des taux de la Fed.

Et la même manoeuvre commence à être envisagée du côté de la Banque centrale européenne (BCE), ce qui tend les nerfs des investisseurs car de graves risques de récession en raison de la crise énergétique actuelle pèsent déjà sur l'économie européenne.

Vers 10H20, le contrat de référence du gaz naturel européen reprenait plus de 11% (à 282 euros le mégawattheure) après la suspension des livraisons de gaz russe à l'Europe via le gazoduc Nord Stream pour trois jours de maintenance et l'annonce par Gazprom de l'arrêt complet des livraisons à la France.

En France, la hausse des prix à la consommation en France a ralenti au mois d'août, à 5,8% sur un an, contre 6,1% en juillet, selon les données provisoires publiées mercredi par l'Insee.

Il s'agit du premier ralentissement de la hausse des prix à la consommation en France en glissement annuel depuis juillet 2021.

Cependant, pour Charlotte de Montpellier, économiste pour la banque ING, "il est beaucoup trop tôt pour parler d’un véritable ralentissement", car sur un mois, l'inflation s'accélère à +0,4% entre juillet et août, contre +0,3% entre juin et juillet.

La flambée récente des prix de l'électricité et du gaz risque de plus de provoquer une nouvelle accélération des hausses de prix dans les mois qui viennent. En Allemagne, l'inflation s'est d'ailleurs accentuée en août, en raison de la montée des prix de l'énergie.

Au niveau de la zone euro, une première estimation de l'inflation pour août sera publié à 11H00, "de grosses questions planent sur ce que la BCE fera ce mois-ci, cette publication est donc très importante", appuie Neil Wilson, analyste de Markets.com.

Autres indicateurs, la consommation des ménages en France s'est repliée de 0,8% en juillet, après deux mois de léger rebond, selon l'Insee. L'institut a confirmé que la croissance française s'est établie à 0,5% au deuxième trimestre.

BioMérieux en petite forme

Le laboratoire bioMérieux a publié mercredi des résultats en demi-teinte au premier semestre, mais il a revu légèrement à la hausse ses objectifs pour 2022 après un deuxième trimestre dynamique. Son action perdait 3,54% à 93,26 euros.