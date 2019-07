La Bourse de Paris en hausse prudente (+0,18%) à la mi-journée

La Bourse de Paris évoluait dans le vert (+0,18%) lundi à mi-séance, après avoir hésité sur la marche à suivre toute la matinée, dans un marché digérant des statistiques chinoises en demi-teinte et attendant le lancement de la saison des résultats.

A 14H04 (12H04 GMT), l'indice CAC 40 prenait 9,93 points à 5.582,79 points, dans un volume d'échanges de 943 millions d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 0,38%.

Après une ouverture en hausse, la cote parisienne a oscillé autour de l'équilibre toute la matinée.

Wall Street s'apprêtait de son côté à débuter en hausse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 0,19%, l'indice élargi S&P 500 0,18% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,18% également.

"Les marchés boursiers européens ont démarré doucement ce (lundi) matin", a souligné dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.

"L'économie chinoise ralentit et, au second trimestre, elle a crû de 6,2% sur un an, conformément aux prévisions", a-t-il ajouté.

Il s'agit du rythme de croissance le plus bas en près de 30 ans pour la Chine, en dépit des efforts de stabilisation de la conjoncture engagés par Pékin en pleine guerre commerciale avec Washington.

En revanche, "les chiffres des ventes de détail et de la production industrielle ont dépassé les attentes, ce qui a offert un peu d'espoir", a-t-il précisé.

La production industrielle chinoise a en effet rebondi en juin sur un an (+6,3% contre +5% en mai), de même que les ventes de détail sur cette période (+9,8% contre +8,6% en mai).

"Pas assez néanmoins pour compenser les effets de la guerre commerciale", a estimé dans une note Franklin Pichard, le directeur général de Kiplink Finance.

La semaine sera aussi placée sous le signe de la publication de résultats du deuxième trimestre, avec les grandes banques américaines à l'honneur.

Première à publier, Citigroup a annoncé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, avec un bénéfice net en progression de 6,9% à 4,8 milliards de dollars.

"En Europe, la saison de résultats génère un peu de nervosité avant son démarrage, sachant que des industriels de premier plan ont déjà émis des avertissements significatifs", a observé pour sa part Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

En matière de statistiques, outre les données chinoises, l'indicateur d'activité manufacturière de la Fed de New York figure aussi à l'agenda aux Etats-Unis.

- Peugeot dans le vert -

Sur le front des valeurs, Ubisoft était soutenu (+2,60% à 75,02 euros) par le début du suivi de son titre avec la recommandation "acheter" par Jefferies.

Solvay était porté pour sa part (+2,22% à 90,06 euros) par un relèvement de sa recommandation à "conserver" contre "réduire" auparavant.

Peugeot SA montait de 1,72% à 22,41 euros en dépit de ventes mondiales qui ont chuté de 12,8% au premier semestre, à 1,9 million de véhicules, touchées notamment par l'arrêt des ventes en Iran et des difficultés commerciales en Chine.

EuropaCorp bondissait de 24,32% à 1,24 euro après avoir confirmé dimanche soir discuter avec l'un de ses créanciers, le fonds d'investissement américain Vine, en vue d'une "éventuelle prise de participation au capital".

ADP progressait de 0,44% à 160,50, fort d'une progression de 5,2% du trafic passagers des aéroports parisiens d'Orly et de Charles-de-Gaulle en juin sur un an, accueillant au total 9,9 millions de passagers.

Rallye perdait 3,11% à 4,68 euros après que la maison mère de Casino (-0,55% à 32,32 euros), en grande difficulté, et la Foncière Euris (-0,83% à 12,00 euros), maison mère de Rallye, ont fait le point vendredi sur leurs accords de financement en place avec des banques.