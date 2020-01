La Bourse de Paris en panne d'inspiration après l'accord sino-américain

La Bourse de Paris a fini très légèrement dans le vert jeudi (+0,11%), peinant à trouver une orientation franche au lendemain de la signature d'un premier accord commercial sino-américain.

L'indice CAC 40 a grignoté 6,42 points à 6.039,03 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en léger recul de 0,14%.

"Le marché est resté longtemps dans l'expectative de cet accord commercial, qui le rassure, mais qui n'apporte pas non plus la perspective d'une modification de la politique tarifaire et n'est donc pas de nature à faire monter les indices", a souligné auprès de l'AFP Frédéric Rozier, gérant de portefeuille à Mirabaud France.

Après plus de 18 mois de bras de fer commercial, les deux premières puissances mondiales ont signé un accord mercredi. Pékin s'est engagé à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années, afin de réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays, grande revendication de Washington.

L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologies, autres grandes exigences des États-Unis.

"Depuis six séances, le marché parisien butte sur les 6.060 points et est désormais dans l'attente des résultats d'entreprises, après une première salve plutôt correctes pour les banques aux États-Unis", a poursuivi M. Rozier.

"Les statistiques du jour, toujours robustes aux États-Unis ont rassuré, mais pour le moment en Europe, les investisseurs n'ont pas envie d'aller plus haut", selon lui.

Du côté des indicateurs, la croissance chinoise sera supérieure à 6% pour 2019 et en Allemagne, le taux d'inflation est bien remonté à 1,5% sur un an en décembre.

Aux États-Unis, les ventes au détail ont progressé de 0,3% en décembre sur un mois, comme attendu par les analystes.

Sur le terrain des valeurs, l'automobile a souffert en dépit d'une progression du marché automobile européen en 2019 pour la sixième année de suite. Faurecia a reculé de 1,44% à 45,76 euros, Valeo de 1,72% à 30,79 euros tandis que Peugeot a perdu 0,20% à 19,92 euros et Renault 1,16% à 39,53 euros.

Mais les ventes mondiales de PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall), en cours de fusion avec Fiat Chrysler, ont chuté de 10% l'an dernier à 3,49 millions de véhicules, selon un communiqué publié jeudi.

Iliad a progressé (+1,30% à 120,95 euros) dans le sillage du résultat de son offre de rachat d'actions (OPRA), qui avait été annoncée en novembre.

Crédit Agricole a fini à l'équilibre (+0,08% à 12,78 euros).