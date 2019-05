La Bourse de Paris en proie aux démons de la guerre commerciale (-1,81%)

La Bourse de Paris a lourdement creusé ses pertes jeudi (-1,81%), des publications macroéconomiques décevantes étant venues s'ajouter aux craintes des investisseurs concernant un enlisement du conflit commercial sino-américain.

L'indice CAC 40 a perdu 97,61 points à 5.281,37 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,8 milliards d'euros. La veille, il avait terminé sur un léger recul de 0,12%.

La cote parisienne, qui a ouvert en baisse, n'a cessé par la suite de perdre du terrain.

Le marché continue à être lourdement pénalisé par "les craintes pour la croissance mondiale liées à la guerre commerciale sino-américaine", a observé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

Aucune détente se semblait en effet se dessiner dans les relations entre Pékin et Washington: le chef de la diplomatie américaine a accusé Huawei de mentir sur ses véritables liens avec les autorités chinoises, qui dénoncent le "harcèlement" des Etats-Unis à l'encontre du numéro deux mondial des smartphones, lâché par nombre de ses partenaires.

La publication d'indices PMI particulièrement décevants des deux côtés de l'Atlantique, a en outre accentué la défiance des investisseurs, a expliqué M. Baradez.

La croissance de l'activité privée dans la zone euro a légèrement progressé en mai, mais est restée "morose", selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée jeudi.

Aux Etats-Unis également, les indices PMI publiés ce jeudi "ont chuté lourdement", que ce soit sur la partie services ou la partie manufacturière, a indiqué M. Baradez.

Il y a donc "un risque de contagion du sentiment négatif sur la partie américaine, soit le dernier bastion qui tenait encore bien au sein des économies développées", a-t-il ajouté.

Le Fonds monétaire international a d'ailleurs lancé jeudi un sérieux avertissement aux Etats-Unis et à la Chine qui ont déterré la hache de guerre commerciale au risque de compromettre le rebond économique mondial attendu pour le second semestre 2019.

- Début des élections européennes -

En outre, "les élections européennes et le Brexit ne sont pas des facteurs de soutien pour les marchés", a estimé le spécialiste.

De son côté, la Première ministre britannique Theresa May a dû se résoudre jeudi à repousser le vote de son projet de loi de la "dernière chance" sur le Brexit, dans une ambiance crépusculaire pour son avenir à la tête du gouvernement conservateur.

En matière de statistiques, le moral des entrepreneurs allemands a encore fléchi en mai.

En France, le climat des affaires est resté stable au mois de mai et l'activité du secteur privé a continué de se redresser, également en mai, pour atteindre un plus haut depuis six mois.

Du côté des valeurs, les actions de Casino et de sa maison-mère Rallye ont été suspendues à leur demande après avoir fortement chuté. Un peu avant sa suspension, Casino lâchait 6,40% à 27,90 euros vers 10H30 (08H30 GMT).

Derichebourg a plongé de 12,24% à 3,07 euros, pénalisé par la chute de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé 2018/2019.

Les titres du secteur pétrolier ont été particulièrement affectés par la baisse des cours, le Brent, référence internationale, ayant perdu 4% et le WTI américain sombrant de 5% alors que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis grimpent autour du dossier Huawei.

CGG a chuté de 7,50% à 1,45 euro, Vallourec a reculé de 5,10% à 2,19 euros et TechnipFMC de 4,47% à 19,65 euros.