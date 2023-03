La Bourse de Paris et les banques sont reparties de l'avant

La Bourse de Paris s'est reprise lundi après sa séance difficile de vendredi, se rapprochant des 7.100 points grâce au soulagement des investisseurs sur la crise bancaire.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 63,17 points à 7.078,27 points. Vendredi, le principal indice de la place parisienne avait cédé 1,74%, réduisant de plus de moitié son rebond hebdomadaire de début de semaine.

"Il n'y a pas beaucoup de visibilité" sur la crise dans laquelle le secteur bancaire mondial est empêtré depuis près de trois semaines, rappelle Andrea Tueni, analyste de Saxo banque.

Mais les dernières nouvelles ont été plus rassurantes du point de vue des investisseurs, avec le rachat de "l'intégralité des dépôts et prêts" de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, par la banque américaine First Citizens.

Alors que la pression était fortement montée sur Deutsche Bank vendredi, aucune nouvelle n'est venue la relancer durant le week-end et la tension sur ce titre, et sur tout le secteur bancaire européen, a diminué.

Le président de la Fédération bancaire française (FBF), Philippe Brassac, a assuré lundi à l'AFP que la notion de crise bancaire était "irrationnelle". Toute comparaison avec la crise de 2008 est impropre, selon lui, "parce qu'il n'y a pas de transmission entre les bilans des banques".

Mais le marché demeure "nerveux", avec toujours "la crainte de mauvaises nouvelles non anticipées" qui peuvent surgir "dès demain", souligne M. Tueni.

Signe que les investisseurs sont revenus vers des placements financiers plus risqués, les emprunts des Etats ont été délaissés et les taux d'intérêt ont donc grimpé: le taux d'intérêt pour l'emprunt à 10 ans français est remonté à 2,74%, contre 2,65% vendredi à la clôture.

Les banques au rebond

Les actions des banques ont rebondi lundi, même si leur cours est resté volatil et a changé plusieurs fois de direction au cours de la séance. BNP Paribas a gagné 2,62% à 51,79 euros, Crédit Agricole 0,90% à 10,03 euros, Société Générale 0,31% à 19,96 euros.

Nouvelle pièce mise chez Casino

Après avoir connu une nouvelle semaine cauchemardesque en Bourse après la dégradation de sa note par l'agence de notation Moody's et les difficultés de la maison-mère Rallye, le groupe de distribution Casino a repris 6,13% à 5,97 euros.