La Bourse de Paris évolue dans le vert (+0,56%) en attendant la BCE

La Bourse de Paris était en hausse (+0,56%) jeudi à la mi-journée, après avoir digéré la question d'un Brexit probablement encore reporté ainsi qu'une salve de résultats de sociétés et en attendant une réunion de la BCE, la dernière de Mario Draghi.

A 13H20 (11H20 GMT), l'indice CAC 40 prenait 31,5 points à 5.684,94 points, dans un volume d'échanges de 1,16 milliard d'euros. La veille, il avait fini quasiment à l'équilibre (-0,08%).

Wall Street s'acheminait vers une timide ouverture dans le vert. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 0,10%, l'indice élargi S&P 500 0,16% et le Nasdaq à forte coloration technologique 0,49%.

L'interminable feuilleton du Brexit devrait connaître une nouvelle pause après le consensus trouvé par l'Union européenne sur le besoin d'un report pour éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord.

"Pour le Brexit, les marchés s'attendent à ce que l'Union européenne accorde un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni", commente Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

La durée de ce report reste cependant en discussion.

"L'hypothèse la plus évoquée est un report de trois mois (...) mais il est possible que certains pays membres, en particulier la France, réclament un report beaucoup plus court, de quelques jours ou de quelques semaines", pointe Christian Parisot, analyste chez Aurel BGC.

Les investisseurs se concentrent désormais sur la dernière réunion de la Banque centrale européenne présidée par Mario Draghi qui passera le relais à Christine Lagarde à la fin du mois.

Il quitte une institution extrêmement divisée sur sa politique, relancée en septembre, de taux bas et de rachats de dette. Des décisions qui ont provoqué la démission de Sabine Lautenschläger, membre allemande du directoire de la BCE.

"Mario Draghi ne devrait pas échapper à des questions sur son bilan à la tête de la BCE et sur d'éventuels regrets, (...) la question de l'efficacité de la politique monétaire, même bardée de ses outils non-conventionnels, est posée", souligne M. Parisot.

La réunion de jeudi ne devrait cependant pas déboucher sur des changements majeurs.

"La banque centrale devrait garder la politique monétaire inchangée. Les investisseurs s'attendent à ce que Mario Draghi fasse un nouveau plaidoyer pour davantage de relance fiscale, afin de soutenir l'activité économique", note David Madden, analyste pour CMC Markets.

Du côté des indicateurs, la croissance de l'activité du secteur privé en France est montée en octobre, au plus haut depuis deux mois, selon Markit.

Les investisseurs suivront aussi des statistiques outre-Atlantique: les commandes de biens durables pour septembre, la confiance des consommateurs pour octobre et les ventes de maisons neuves en septembre.

Mais au-delà de la macroéconomie, les investisseurs ont une vague de résultats trimestriels d'entreprises à digérer.

- Atos à la fête, Technip FMC décroche-

En matière de valeurs, TechnipFMC faisait partie des grands perdants, bien installé en queue du CAC 40 (-10,01% à 18,92 euros) sanctionné par la chute de son bénéfice net de plus de 80% au troisième trimestre.

A l'inverse Atos caracolait en tête de l'indice, bondissant de 9,28% à 69,50 euros, porté à la fois par des résultats en ligne avec les attentes et par la rapide nomination d'Elie Girard pour remplacer Thierry Breton - proposé comme commissaire européen - à la tête de l'entreprise.

Scor s'appréciait de 4,12% à 38,42 euros, grâce à un bénéfice net en hausse de 44% au troisième trimestre, un résultat supérieur aux attentes des analystes.

Même tendance pour STMicroelectronics qui s'appréciait de 5,93% à 19,58 euros: son bénéfice net est en recul (-18,1%) mais moins qu'au trimestre précédent.

Hermès prenait 1,41% à 634,40 euros grâce à une accélération de la croissance de ses ventes au troisième trimestre, due notamment à la Chine.

Après une partie de la matinée dans le vert, le titre de Plastic Omnium rentrait dans le rang (-0,28% à 24,78 euros). Si les ventes demeurent solides (+10,7%), les difficultés du secteur automobile mondial pèsent.

Autre valeur dans le rouge, Dassault Systèmes qui lâchait 3,82% à 128,35 euros, malgré le relèvement de ses objectifs annuels et une hausse de 22% de son bénéfice net.