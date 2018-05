La Bourse de Paris a repris son ascension lundi (+0,41%), clôturant à son plus haut niveau depuis la mi-décembre 2007, à la faveur d'une baisse de l'euro et de l'accord entre la Chine et les États-Unis.

L'indice CAC 40 a pris 23 points à 5.637,51 points, son niveau le plus élevé depuis le 12 décembre 2007, dans un volume d'échanges faible de 2,1 milliards d'euros. Vendredi, il avait terminé en baisse de 0,13%.