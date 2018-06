Grâce à l'accord européen, la Bourse de Paris finit le semestre dans le vert

La Bourse de Paris a clôturé vendredi en nette hausse (+0,91%), finissant le semestre sur une note positive, grâce à l'accord trouvé sur la question migratoire par l'Union européenne.

L'indice CAC 40 a pris 47,89 points, à 5.323,53 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en repli de 0,97%.

Si au cours de la semaine écoulée, il a perdu 1,19%, depuis le 1er janvier il grappille 0,21%.

La cote parisienne est restée en nette progression toute la séance.

"Beaucoup d'investisseurs redoutaient que la discorde sur le dossier migratoire puisse conduire à des ruptures. Le fait qu'un accord ait été trouvé aussi vite a été une bonne surprise et le marché accueille avec enthousiasme cette nouvelle", a expliqué à l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale de Oddo BHF Securities.

Les 28 dirigeants de l'UE sont parvenus dans la nuit de jeudi à vendredi à un accord sur la gestion des migrants. Cet accord apaise les craintes sur la cohésion de la région et en particulier sur la situation politique allemande.

"La cote parisienne a également profité de la bonne séance de la veille à Wall Street", et notamment du rebond des valeurs technologiques, a-t-il ajouté.

La bonne nouvelle européenne a aussi permis d'oublier un peu le conflit commercial, principale préoccupation des marchés depuis la mi-mai.

"Depuis un mois et demi, c'est un pas en avant, un pas en arrière, avec beaucoup de déclarations de Donald Trump et son administration et peu de concrétisations, car ils ont finalement surtout à coeur de protéger les performances du pays et de ses places boursières", a souligné M. Jacoby.

- Secteur technologique recherché -

Du côté des indicateurs, l'agenda du jour était riche, avec notamment le taux d'inflation en zone euro, monté à 2% sur un an en juin contre 1,9% en mai, atteignant le seuil fixé par la BCE.

Aux États-Unis, le moral des ménages américains s'est amélioré en juin, les revenus des ménages ont augmenté plus vite que les dépenses en mai et l'inflation sur un an, toujours en mai, a atteint un sommet en six ans à 2,3%.

Sur le front des valeurs, se reprenant après sa baisse de la veille, le secteur technologique a engrangé des gains, à l'image d'Atos (+1,04% à 116,95 euros), STMicroelectronics (+1,59% à 19,11 euros) et Soitec (+0,91% à 72,20 euros).

A l'inverse, le secteur télévisuel français, à l'instar de ses voisins européens, a été pénalisé par une série d'abaissements de recommandation par Morgan Stanley, selon qui la montée en puissance de Netflix et d'Amazon va entraîner une stagnation des revenus publicitaires pour les réseaux télévisés européens, ces cinq prochaines années. M6 a ainsi reculé de 3,49% à 17,13 euros et TF1 de 1,53% à 9,03 euros.

Les banques ont profité de la bonne santé de leurs homologues américaines, après les tests de résistance annuels de la Réserve fédérale américaine. BNP Paribas a gagné 0,91% à 53,19 euros, Natixis 1,64% à 6,08 euros, Société Générale 0,58% à 36,12 euros et Credit Agricole 0,31% à 11,44 euros.

Casino (+1,68% à 33,25 euros) a bénéficié du relèvement de sa recommandation à "acheter" par Kepler Cheuvreux.

Safran a été dynamisé (+3,89% à 104,05 euros) par l'annonce d'un partenariat dans le développement de systèmes de propulsion hybrides électriques destinés aux futurs taxis aériens.

Recylex a bondi de 11,81% à 8,66 euros au lendemain de l'annonce de la mise en service d'un nouveau four à réduction dans sa fonderie de Nordenham au nord de l'Allemagne, qui devrait doper sa rentabilité.

ST Dupont a plongé en revanche de 7,99% à 0,16 euro, lesté par une perte nette de 2,9 millions d'euros sur 2017-2018, soit plus du double de celle accusée en 2016-2017.