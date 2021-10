La Bourse de Paris finit en hausse de 1,52%

La Bourse de Paris s'est reprise mardi après un début de semaine difficile, finissant sur un net rebond de 1,52%, le secteur de l'énergie profitant logiquement de la flambée des prix du pétrole.

L'indice CAC 40 a gagné 98,62 points à 6.576,28 points, mettant fin à trois séances consécutives de baisse.

"Globalement on était un peu sur une dynamique de rattrapage aujourd'hui", constate Andrea Tuéni, analyste pour Saxo Banque, interrogé par l'AFP.

Après une ouverture à l'équilibre, la cote parisienne a accéléré après le chiffre de l'activité dans les services aux Etats-Unis, qui a progressé plus que prévu en septembre.

L'activité américaine est solide malgré les difficultés persistantes liées à l'emploi, la logistique et l'approvisionnement, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM.

"On a l'impression que les marchés choisissent leur thème chaque jour: ce qui peut être négatif un jour ne le sera pas forcément le lendemain, ce qui rend les séances plus nerveuses et incertaines", tempère le spécialiste.

"On sent qu'il y a des thèmes qui font peur", comme l'inflation, les prix énergétiques, la situation en Chine, mais malgré cela, souligne l'expert, "il y a toujours cette capacité aujourd'hui à repartir de l'avant, c'est un signe de force pour le moment" mais "sur les dernières séances, il y a plus de vigilance".

L'énergie et les bancaires en tête

Les valeurs liées à l'énergie ont continué de profiter de la hausse des prix de l'énergie: poids lourd de la cote, TotalEnergies s'est adjugé 2,99% à 43,35 euros et l'électricien EDF s'est arrogé 5,49% à 12,50 euros.

Les titres bancaires, tels que Crédit Agricole (+5,67% à 1,44 euros) Société Générale (+4,34% à 27,90 euros) et BNP Paribas (+4,62% à 56,88 euros) ont profité de la poursuite du renforcement des rendements sur le marché de la dette souveraine.

Enquête visant Orpea

Le groupe français Orpea (cliniques privées et maisons de retraite) est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF) portant sur la cession d'une maison de retraite en 2008 et son siège a été perquisitionné, a appris mardi l'AFP de sources concordantes. Le titre a chuté de 4,46% à 95,54 euros après avoir dégringolé de quasiment 10% en cours de séance.

SMCP soutenu par une note positive

L'action du groupe de mode a bénéficié (+6,67% à 7,28 euros) d'une note de Jefferies qui a rehaussé à l'''achat' sa recommandation sur le titre, un changement motivé par la sortie probable et imminente de l'actionnaire principal "affaibli" de la société, indique Bloomberg.

Bic effacé

Le géant français des stylos, briquets et rasoirs jetables Bic a perdu 6,41% à 48,20 euros, l'agence financière Bloomberg rapportant des ventes de plus de 2,1 millions d'actions par un actionnaire institutionnel, le Suédois Alecta.