La Bourse de Paris garde le rythme (+2,02%) à 4.858,97 points

La Bourse de Paris a enchaîné une deuxième journée en forte hausse mardi (+2,02%), toujours portée par les signaux encourageants sur la reprise économique.

L'indice CAC 40 a pris 96,19 points à 4.858,97 points dans des volumes d'échanges modérés, à 4,4 milliards d'euros. Lundi, il avait fini en hausse de 1,43%.

La place parisienne a passé toute la journée dans le vert, oscillant autour des 2% après la mi-journée. Elle atteint son niveau le plus haut depuis le 9 mars.

"Les fondamentaux sont toujours les mêmes" souligne à l'AFP Guillaume Garabedian, responsable de la gestion conseillée chez Meeschaert.

Sur le plan sanitaire, "l'absence à ce jour de deuxième vague dans les pays développés, à commencer par ceux d'Asie ou d'Europe", rassure les marchés, selon lui, alors que les mesures de déconfinement, qui permettent la reprise progressive de la consommation, continuent de se mettre en place.

D'autre part, des "signaux encourageants" montrent un redémarrage de l'activité économique, notamment pour les multinationales. Ces nouvelles demandent toutefois à être "confirmées", indique l'expert.

Il y a une forte différence entre "le discours des grandes entreprises, qui pèsent lourd dans les indices et dont la solidité leur permet de passer la crise" avec celui "des entreprises du quotidien, comme les restaurateurs, qui perdent beaucoup", note M. Garabedian.

De plus, le CAC 40 a "rompu des barrières techniques la semaine dernière, qui avaient été cassées bien avant aux États-Unis et un peu avant en Allemagne. Logiquement, on a une poursuite de la hausse cette semaine", ajoute M. Garabedian.

Cet élan permet de dépasser les craintes suscitées par les tensions entre les États-Unis et la Chine. Lundi, la Chine a en effet agité la menace d'une "contre-attaque" après l'annonce par le président américain d'une série de sanctions et restrictions visant les intérêts chinois.

Côté données macroéconomiques, le gouvernement français anticipe désormais une chute du produit intérieur brut de 11% cette année, contre 8% jusqu'ici, a déclaré mardi matin le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Les valeurs foncières ont capitalisé sur les signes de reprise de l'activité économique à commencer par Unibail-Rodamco-Westfield qui a bondi de 9,35% à 58,02 euros. Klépierre a pris de son côté 9,35% à 20,49 euros.

Dans le secteur aérien, Airbus et Safran se sont très bien tenus. L'avionneur européen progresse de 7,17% à 63,70 euros tandis que le motoriste et équipementier aéronautique a monté de 5,91% à 93,52 euros.

Renault a gagné 1,1% à 21,69 euros, le gouvernement ayant validé "la garantie du prêt" de 5 milliards d'euros destinée à permettre au constructeur automobile de surmonter les conséquences de la crise sanitaire. Peugeot est monté de 1,57% à 13,61 euros.

TF1 a profité largement (+6,71% à 5,30 euros) de l'annonce de son partenariat conclu avec le groupe sino-espagnol Mediapro, nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, pour créer sa chaîne en France qui s'appellera Téléfoot, comme la célèbre émission de TF1.