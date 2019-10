La Bourse de Paris installée à l'équilibre

La Bourse de Paris a débuté à l'équilibre mardi (-0,08%), les investisseurs préférant limiter les initiatives au premier jour d'une réunion de la Fed, pour suivre les derniers épisodes sur le Brexit et le commerce.

A 09H10, l'indice CAC 40 refluait de 4,71 points à 5.725,86 points. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,15%.

"Les interrogations des investisseurs reviennent quelque peu à un jour d'une nouvelle baisse des taux de la Fed", ont souligné les experts de Mirabaud Securities Genève.

Pour la quasi-totalité des investisseurs, la Banque centrale américaine devrait baisser pour la troisième fois d'affilée ses taux directeurs mercredi soir après deux jours de réunion. Ils tomberaient alors entre 1,5% et 1,75%.

Les derniers épisodes liés au Brexit seront, comme chaque jour, suivis avec le plus grand intérêt.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit de nouveau tenter mardi d'obtenir des élections anticipées en décembre pour sortir le Brexit de l'impasse actuelle, qui a abouti à un troisième report de la sortie du Royaume-Uni.

Alors que Boris Johnson avait promis une sortie de l'UE "coûte que coûte" le 31 octobre, les 27 autres membres de l'UE ont donné lundi, à trois jours de la date fatidique, leur feu vert à une prolongation jusqu'au 31 janvier, à moins que l'accord de divorce conclu il y a une dizaine de jours à Bruxelles ne soit ratifié d'ici là.

En matière commerciale, le président américain Donald Trump a alimenté les espoirs en laissant entendre lundi que la signature d'un accord commercial avec Pékin pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (APEC) qui doit avoir lieu mi-novembre au Chili.

Du côté des indicateurs, le moral des ménages en France en octobre s'est stabilisé. Outre-Atlantique, la confiance des consommateurs pour octobre et les promesses de ventes de logements pour septembre sont également attendues.

Sur le terrain des valeurs, Orange reculait de 1% à 14,40 euros, les investisseurs retenant davantage le repli des ventes en France et en Espagne que la progression du chiffre d'affaires sur le troisième trimestre de l'exercice, largement porté par l'Afrique et le Moyen-Orient et la confirmation des objectifs pour cette année.