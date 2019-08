La Bourse de Paris laminée par la guerre commerciale (-3,57%)

La Bourse de Paris a fini vendredi sur de lourdes pertes (-3,57%), laminée par un nouveau renforcement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

L'indice CAC 40 a perdu 198,41 points pour terminer à 5.359 points, dans un volume d'échanges très étoffé de 5,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,70%.

Au cours de la semaine écoulée, l'indice a perdu 4,48%. Mais il continue d'afficher une hausse de 13,28% depuis le 1er janvier.

La cote parisienne a brutalement sombré dans le rouge dès l'ouverture, dans le sillage de Wall Street, après que Donald Trump a relancé les hostilités avec la Chine en annonçant l'extension au 1er septembre à tous les produits chinois de droits de douanes supplémentaires.

Vendredi matin, Pékin a rétorqué qu'il n'aurait d'autre choix que de prendre des mesures de représailles si Donald Trump mettait sa menace à exécution.

Cela "montre l'absence de cohérence de la communication de Trump", alors qu'il y a seulement quelques jours, l'administration américaine indiquait que "les discussions se passaient bien", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.

L'attente d'un accord commercial et d'un geste accommodant lors des réunions de politique monétaire constituaient, selon lui, les deux piliers de la hausse enregistrée par les marchés actions depuis le début de l'année.

Or "la Fed a pris une décision minimaliste sans servir plus que ce que le marché attendait, et Trump déçoit sur le côté commercial", a ajouté M. Baradez.

"C'est plus qu'une simple correction, c'est un mouvement d'alerte", a observé de son côté Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France, auprès de l'AFP. "Il n'est pas impossible que le marché descende un peu plus bas dans les prochains jours."

Dans ce contexte d'aversion au risque exacerbée, la publication d'indicateurs américains en demi-teinte a aussi pesé.

Le déficit commercial américain s'est réduit en juin sous l'effet d'une baisse des importations notamment en provenance de Chine et de l'Union européenne, mais les exportations ont encore plus baissé, signe du ralentissement économique. Par ailleurs, les créations d'emplois aux Etats-Unis ont fortement diminué en juillet tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,7%, selon le ministère du Travail, qui a aussi révisé en nette baisse le nombre d'emplois créés en juin.

"Le marché commence à intégrer le fait que si les statistiques sont mauvaises, ou moins bonnes, dans un contexte où les tensions commerciales reprennent, il n'y aura pas forcément de miracle à attendre de la Fed", a estimé M. Baradez.

La Banque centrale américaine, sous la pression constante de Donald Trump pour stimuler l'économie, a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans mercredi mais en précisant que cela n'ouvrait pas la voie à une longue série de baisses de taux, laissant les investisseurs sur leur faim.

- Hécatombe sur le CAC 40 -

Sur le terrain des valeurs, "le marché sanctionne encore plus durement les titres cycliques, liés à la croissance et aux sanctions commerciales", a constaté M. Rozier.

ArcelorMittal a dévissé de 6,64% à 13,35 euros, à l'instar d'Eramet (-4,52% à 39,67 euros).

Faurecia a chuté de 6,04% à 40,12 euros, tout comme Valeo (-6,79% à 26,20 euros), ou Peugeot (-3,74% à 20,36 euros).

STMicroelectronics s'est enfoncé de 6,56% à 15,81 euros.

Crédit Agricole a perdu 4,88% à 10,34 euros. L'entité cotée du groupe bancaire mutualiste a publié un bénéfice net pénalisé au deuxième trimestre par une hausse du coût du risque.

Seule valeur dans le vert du CAC 40, la défensive Unibail a pris 0,65% à 123,30 euros.