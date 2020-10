La Bourse de Paris maintient son rythme (+0,66%)

La Bourse de Paris a continué de progresser à un rythme régulier lundi, portée par les bonnes nouvelles économiques venues de Chine et les perspectives de relance aux Etats-Unis.

L'indice CAC 40 a gagné 32,48 points à 4.979,29 points, sa cinquième hausse en six séances. Vendredi, il avait terminé la semaine en hausse de 0,71%.

La cote parisienne a même frôlé les 5.000 points en début d'après-midi avant d'infléchir la tendance.

"La croissance en Chine a rassuré les marchés" sur la croissance mondiale, a estimé à l'AFP Thierry Claudé, gérant chez Kiplink Finance.

Les indicateurs économiques chinois ont été assez positifs ces derniers jours, l'activité manufacturière s'étant par exemple affichée à son plus haut niveau en sept mois en septembre et celle dans les services à son plus haut niveau depuis trois mois.

Les investisseurs conservent leur optimiste quand ils regardent les Etats-Unis, en attendant le plan de relance, encore discuté au Congrès et à la Maison Blanche.

La nette avance de Joe Biden dans les sondages pour l'élection présidentielle convient également aux marchés. La possibilité d'une victoire du candidat démocrate avait d'abord été accueillie "avec réticence" mais "les opérateurs comprennent désormais que Joe Biden aura la même attention pour le marché que Donald Trump", estime M. Claudé.

Ces perspectives éloignent les tensions liées à la situation sanitaire, qui avait mis les indices sous pression au cours du mois de septembre. En cas de reconfinements, "ils ne seraient pas à l'échelle de la planète, mais très ciblés", explique M. Claudé.

Les marchés entrent à partir de mardi dans la saison des résultats, avec les banques américaines pour ouvrir le bal.

L'AERIEN A LA PEINE

Le secteur aérien a été de nouveau secoué, à rebours de la cote, comme Airbus, qui a cédé 1,18% à 65,99 euros, Air France-KLM, qui a perdu 2,88% à 3,10 euros, ou encore Safran, en recul de 1,66% à 87 euros. Ces entreprises restent fortement pénalisées par les restrictions de voyages.

SOCIETE GENERALE ENTRAINE LES BANQUES

Société Générale a fortement progressé, de 2,38% à 12,71 euros, après le relèvement de sa recommandation à "acheter" par les analystes de Jefferies. Crédit Agricole a gagné 0,52% à 7,71 euros et BNP Paribas 0,36% à 33,54 euros.