La Bourse de Paris monte de 1,15%

La Bourse de Paris évoluait en nette hausse de 1,15% mercredi, confiante au sujet d'un accord sur un plan de relance massif au Congrès américain, et avant plusieurs indicateurs sur l'activité des services.

A 09H45, l'indice CAC 40 grimpait de 56,40 points à 4.945,92 points. Mardi, il avait fini en hausse de 0,28%.

Les marchés sont toujours dominés par "l’incertitude qui règne concernant l'évolution des discussions entre les Démocrates et les Républicains sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs" américain au Congrès, estime John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Ces négociations doivent aboutir sur un plan de relance de 1.000 milliards de dollars. Malgré les nombreux blocages, les marchés "restent plutôt optimistes sur l'obtention d'un accord", estime pour sa part David Madden, analyste de CMC Markets.

Les investisseurs attendent les baromètres d'activité dans les services en Europe et le rapport sur l'emploi privé aux Etats-Unis. En Chine, l'activité dans les services a connu en juillet son troisième mois consécutif de croissance, selon un indice indépendant IHS Markit, mais à un rythme plus modéré et moins bon que prévu par les analystes.

Lundi, des baromètres activité manufacturière meilleurs qu'attendu avaient contribué au rebond important des bourses européennes, notamment du CAC 40.

Mardi, les États-Unis ont annoncé le début d'essais cliniques d'ampleur pour tester un médicament conçu spécifiquement pour traiter le Covid-19. "Les nouvelles positives sur le front des vaccins continuent de suggérer une croissance beaucoup plus forte d'ici la fin 2021" estime Sébastien Galy, stratégiste chez Nordea Asset Management.

Les risques géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, sur l'achat de l'application chinoise TikTok ou l'annonce du déplacement prochain de la plus importante délégation américaine à Taiwan depuis 1979 n'ont pas pesé sur le début de séance.

Sur le plan des valeurs, le géant français de l'hôtellerie Accor peinait (-3,05% à 21,65 euros) après la publication de ses résultats et d'un plan d'économies qui va se traduire par la suppression de 1.000 emplois dans le monde.

Le CAC était dominé par les valeurs de l'industrie aéronautique, comme Safran, (+4,53% à 96,44 euros), Airbus (+3,53% à 68 euros) ou Thalès (+2,49% à 65,90 euros).

Transgene bénéficiait (+7,91% à 1,61 euros) de la cession d'une partie de sa participation minoritaire dans la société pharmaceutique chinoise Tasly BioPharmaceuticals à un fonds d'investissement chinois pour 22,2 millions de dollars (19 millions d'euros).