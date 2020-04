La Bourse de Paris monte de 3,66%, LVMH et l'aéronautique en forte hausse

La Bourse de Paris repartait de l'avant vendredi, en gagnant 3,66%,rassurée par le plan de reprise graduelle de l'activité aux Etats-Unis, oubliant que l'économie chinoise s'est spectaculairement contractée au premier trimestre sous l'effet du coronavirus.

A 09H28, l'indice CAC 40 progressait de 159,11 points à 4.509,17 points. La veille, il avait fini quasiment à l'équilibre (-0,08%).

A noter que les valeurs aéronautiques s'envolaient, galvanisées par l'annonce de Boeing qui reprendra graduellement, dès la semaine prochaine, sa production d'avions commerciaux aux Etats-Unis, après une interruption de plusieurs semaines en raison du confinement lié au coronavirus.

Pressé de relancer au plus vite la première économie mondiale, Donald Trump a recommandé une réouverture du pays "prudemment, pas à pas", "Etat par Etat", sur la base de critères sanitaires précis, sans donner de calendrier et en réservant aux gouverneurs la décision de lever les mesures de confinement.

"Cette conférence de presse a également permis de faire oublier les statistiques chinoises", la deuxième puissance économique mondiale ayant "observé la première contraction de son PIB depuis 1992", note de son côté Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

L'économie chinoise s'est effondrée de 6,8% au 1er trimestre. A titre de comparaison, au dernier trimestre 2019, la croissance s'était inscrite à 6% sur un an.

Les ventes de détail, qui donnent une bonne mesure de la consommation, ont chuté de plus de 15,8% en mars sur un an et la production industrielle chinoise s'est ressaisie avec un recul de seulement 1,1%.

Le plan de Trump, qui prévoit que 29 Etats sur les 50 que compte la première puissance mondiale puissent rouvrir bientôt, et le ralentissement du rythme de propagation de l'épidémie en Europe confèrent aux intervenants de marché plus de visibilité sur une sortie de crise.

"Les marchés persistent dans la perspective d'une reprise économique importante dès le second semestre 2020 et oublient d’une part, que l’épidémie est toujours bien présente et ne réduit pas drastiquement, et d'autre part que même si le pic était atteint, le risque d'une seconde vague est énorme", souligne M. Boy.

Il faudra "probablement un an ou deux, quelques années, pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel" après la crise du Covid-19, a prévenu jeudi le président de la Fed de New York, John Williams.

Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine a annoncé vendredi 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, épicentre de la pandémie de coronavirus, ce qui porte à 4.632 le décompte des décès enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde.

Le secteur aéronautique, laminé par la crise du coronavirus, prenait sa revanche: Airbus caracolait en tête du CAC 40 (+9,12% à 58,05 euros) suivi de Safran (+7,65% à 80,78 euros).

LVMH grimpait de 5,11% à 360,30 euros. Ses dirigeants dont Bernard Arnault vont renoncer à une partie de leur salaire face à la crise liée au coronavirus, qui aura un impact sur l'ensemble de l'exercice, malgré un début de reprise en Chine après un recul de 15% du chiffre d'affaires au premier trimestre.

L'Oréal montait de 3,80% à 253,80 euros après avoir vu son activité reculer de plus de 4% au premier trimestre sous l'impact de la pandémie de Covid-19, alors qu'il avait anticipé une baisse de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires trimestriel.

Orange gagnait 1,66% à 11,34 euros après avoir maintenu ses objectifs 2020 malgré la crise sanitaire.