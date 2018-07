La Bourse de Paris monte, rassurée sur les tensions commerciales et portée par les résultats

La Bourse de Paris évoluait dans le vert jeudi matin (+0,75%), soulagée par l'apaisement des tensions commerciales et accueillant avec enthousiasme une série de résultats avant une réunion de la BCE qui ne devrait guère réserver de surprise.

A 10H15, l'indice CAC 40 prenait 40,71 points à 5.467,12 points. La veille, il avait fini en recul de 0,14%.

"Les marchés vont avoir énormément d'informations à digérer ce matin", ont relevé les analystes du courtier Aurel BGC.

"En plus de l'accord inespéré (mais qui invite à la prudence) entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker et de la chute colossale de Facebook dans les échanges électroniques, les publications de résultats sont très nombreuses en Europe ce matin", ont-ils détaillé.

Donald Trump et le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker ont désamorcé mercredi la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis, annonçant une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste cependant à confirmer.

"La conférence de presse à l'issue de la rencontre entre le président Trump et Juncker a répondu à certaines interrogations", a estimé de son côté Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.

"L'aspect positif, c'est que la perspective de tarifs douaniers de 25% sur les voitures européennes s'est éloignée pour le moment, de même que les mesures de rétorsion européennes", a commenté M. Hewson.

Par ailleurs, les investisseurs suivront attentivement la réunion de la Banque centrale européenne, en début d'après-midi.

"Un passage obligé mais ennuyeux d'avance", a commenté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. "C'est une réunion qui confirmera que la banque centrale est sur pilotage automatique au moins jusqu'à la fin de l'année et qui devrait se borner à réitérer, au moins dans les grandes lignes, les propos tenus lors de la précédente réunion", a-t-il anticipé.

La BCE devrait maintenir le cap adopté en juin d'un resserrement monétaire par étapes, malgré les tensions commerciales qui risquent de peser sur la santé de l'économie mondiale.

Du côté des indicateurs, la confiance des ménages français est restée stable en juillet, à son plus bas niveau depuis août 2016. Le moral des consommateurs en Allemagne devrait pour sa part très légèrement reculer en août tout en restant à des niveaux élevés, selon l'institut GfK.

Les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables en juin et des demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis.