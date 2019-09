La Bourse de Paris optimiste avant la BCE

La Bourse de Paris reprenait sa marche en avant (+0,40%) mercredi matin, aidée par de nouveaux signes de détente dans le conflit commercial sino-américain et à la veille d'une réunion de la Banque centrale européenne qui suscite de fortes attentes du marché.

A 10H08, l'indice CAC 40 gagnait 22,47 points à 5.615,68 points. La veille, il avait fini stable (+0,08%).

La Chine a publié mercredi une liste de produits américains qui seront exemptés des surtaxes douanières mises en place l'an dernier, au moment où Pékin et Washington doivent se retrouver en octobre pour des pourparlers commerciaux.

Mais les investisseurs attendent surtout le verdict de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi: le marché espère un ensemble de mesures destinées à relancer l'économie de la zone euro.

Au minimum, la BCE devrait laisser son taux de refinancement des banques à zéro, tout en abaissant celui sur les dépôts. En parallèle pourrait être annoncé un système de taux dégressifs pour alléger la charge d'intérêt pesant pour plus de 7 milliards par an sur les banques ("tiering"). Le plus délicat sera la décision de relancer ou pas les achats de dette, une mesure que les marchés appellent de leurs voeux.

"Dans les salles de marché, les discussions vont bon train sur le programme que pourrait dévoiler Mario Draghi demain. De plus en plus d'intervenants semblent anticiper la mise en oeuvre d'un système de +tiering+, ce qui pourrait apporter un peu de soutien aux valeurs bancaires", a souligné dans une note Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

En Italie, le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte est désormais opérationnel après voir obtenu mardi la confiance du Sénat.

Du côté des indicateurs, la séance s'annonce peu animée, à l'exception de la publication, aux Etats-Unis, des prix à la production du mois d'août et des stocks hebdomadaires de pétrole.

Sur le terrain des valeurs, Hermès reculait de 1,16% à 632,60 euros malgré une rentabilité au plus haut au premier semestre grâce au succès de sa maroquinerie, notamment en Chine.

Casino prenait 2,03% à 44,79 euros tandis que Carrefour cédait 0,80% à 16,76 euros.

Iliad reculait (-0,62% à 79,50 euros) après que le groupe, maison mère de l'opérateur Free, et Altice, propriétaire des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, sont parvenus à un accord pour la reprise de la diffusion de ces chaînes via les Freebox