La Bourse de Paris reculait de 0,48% à l'ouverture lundi, affectée par l'annonce d'une croissance chinoise à son plus bas niveau en plus de quarante ans, au début d'une semaine chargée, entre BCE et investiture de Joe Biden aux Etats-Unis.

A 09H00, l'indice vedette CAC 40 perdait 26,84 points à 5.584,85 points. Sur l'ensemble de la semaine dernière il avait abandonné 1,67% plombé par un regain d'inquiétude concernant la crise sanitaire.