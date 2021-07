La Bourse de Paris a débuté le second semestre sur un rebond jeudi matin, après avoir déjà gagné plus de 17% sur les six premiers mois de l'année, à l'entame d'une séance où l'activité manufacturière et l'Opep seront à l'honneur.

A 09H00, l'indice CAC 40 progressait de 0,65% à 6.549,82 points, au lendemain d'une baisse de 0,91%.