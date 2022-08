La Bourse de Paris ouvre en hausse malgré la Chine

La Bourse de Paris était en petite hausse (+0,28%) lundi, un jour férié aux volumes d'échanges très faibles, où les marchés étaient hésitants, entre des indicateurs économiques moins bons que prévu en Chine mais des données robustes concernant l'économie américaine.

L'indice CAC 40 prenait 18,72 points à 6.572,54 points vers 10H40. La place parisienne a gagné 1,26% la semaine passée, terminant à 6.553,86 points vendredi.

Le volume d'échanges particulièrement faible que connaissait la place parisienne lundi est susceptible d'entraîner une forte volatilité des cours.

Après une hésitation qui l'a brièvement fait repasser dans le rouge, la Bourse de Paris faisait contre mauvaise fortune bon cœur et repartait en hausse malgré le tassement surprise de la consommation et de la production industrielle chinoises en juillet.

Principal indicateur des dépenses des ménages, les ventes de détail en Chine ont enregistré une hausse de 2,7% sur un an, contre 3,1% en juin. De son côté, la production industrielle a progressé de 3,8% sur un an, mais ce rythme est inférieur à celui de juin (3,9%) et aux prévisions des analystes (+4,6%).

En réaction, la Banque centrale chinoise a abaissé plusieurs de ses taux directeurs pour soutenir l'économie.

"L'attention (des investisseurs) se porte cette semaine sur les consommateurs en Chine, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et il semble y avoir peu de raisons de se réjouir", prévient Michael Hewson, analyste à CMC Markets.

"Les mauvaises données chinoises accentuent les craintes de récession mondiale", ajoute Ipek Ozkardeskaya, de SwissQuote.

La tendance haussière tient aux espoirs de ralentissement des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) née la semaine dernière d'indicateurs encourageants sur la santé de l'économie américaine, notamment un tassement de l'inflation.

En Europe, en revanche, "le pire peut encore venir" en matière d'inflation, selon M. Hewson, alors que "les prix du gaz demeurent élevés du fait de l'inquiétude sur de possibles interruptions futures des livraisons venant de Russie".

Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe prenait 2,23% à 210,700 euros le mégawattheure (MWh) vers 10H30. Il a bondi de près de 190% depuis le début de l'année, conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine.

Eurofins Scientific croît

Le géant français des laboratoires d'analyses, a annoncé la signature d'un accord pour devenir actionnaire majoritaire du centre de recherche et d'analyse japonais QSAI, dont l'activité concerne le dépistage de pesticides et des tests alimentaires. Le titre du numéro un mondial du test alimentaire prenait 2,06% vers 10H30.

Ipsen s'agrandit

Le troisième laboratoire pharmaceutique français a annoncé vendredi avoir conclu le rachat d'Epizyme, spécialisée dans les médicaments de traitement de cancers. Il prenait 2,41% à 97,65 euros.