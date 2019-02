La Bourse de Paris place ses espoirs dans les négociations sino-américaines (+0,87%)

La Bourse de Paris cultivait l'optimisme lundi en milieu de journée (+0,87%), regagnant un peu du terrain perdu en fin de semaine dernière, et mettant momentanément de côté les incertitudes autour des négociations commerciales sino-américaines, du Brexit et d'un possible nouveau "shutdown".

A 13H30 (12H30 GMT), l'indice CAC 40 avançait de 43,11 points à 5.004,75 points, dans un volume d'échanges de 961 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,48%.

Après avoir ouvert en hausse, la cote parisienne a vu ses gains s'accentuer.

Wall Street se préparait de son côté à ouvrir dans le vert. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 0,28%, tout comme l'indice élargi S&P, tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, avançait de 0,40%.

Chinois et Américains devaient reprendre lundi leurs négociations commerciales, au moment où le FMI a mis en garde contre une "tempête" sur l'économie mondiale liée en partie aux hausses de droits de douane décidées par les deux pays.

A moins de trois semaines de l'échéance fixée par Donald Trump avant une nouvelle salve de sanctions commerciales contre la Chine, son représentant adjoint au commerce Jeffrey Gerrish, est arrivé à Pékin pour des discussions préliminaires.

En Europe, le Brexit sera à nouveau sous les feux des projecteurs. La Première ministre Theresa May va proposer aux députés britanniques de lui accorder un délai supplémentaire pour négocier avec Bruxelles un accord de Brexit remanié, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat au Logement James Brokenshire.

"Dans ce contexte toujours compliqué à bien des titres, les investisseurs s'alignent sur la progression des marchés chinois ce matin après qu'ils ont été fermés pour le Nouvel An lunaire", selon Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"Les marchés pourront aussi compter sur les onze publications d'entreprises du CAC 40, ainsi que sur celles de poids lourds de la cote internationale comme Nestlé, Crédit Suisse, Nissan, Cisco, Coca-Cola, pour faire diversion", poursuit-il.

Les Bourses chinoises ont clôturé en nette hausse lundi, stimulées par la perspective d'une reprise des négociations commerciales sino-américaines.

"Les investisseurs portent leurs espoirs sur la prochaine série de discussions entre les Etats-Unis et la Chine.(....) Etant donné que les deux parties sont encore éloignées, il n'y a aucune garantie que les discussions aboutiront et l'optimisme des investisseurs pourrait n'être qu'un vœu pieux", souligne David Madden, analyste de CMC Markets.

Du côté des indicateurs, la croissance économique devrait progresser de 0,4% en France au premier trimestre, à la faveur notamment d'une embellie dans le secteur du bâtiment, selon une première estimation dévoilée lundi par la Banque de France.

La croissance économique du Royaume-Uni a nettement ralenti en 2018, à 1,4%, soit son rythme le plus faible depuis six ans.

Sur le plan des valeurs, Euronext s'appréciait de 0,29% à 52,65 euros après avoir renchéri sur l'offre de l'opérateur américain Nasdaq pour l'acquisition de la Bourse d'Oslo.

Technicolor bondissait de 6,92% à 0,97 euro, profitant de l'annonce de négociations exclusives avec la société américaine InterDigital afin de lui céder son activité de recherche et innovation.

Neopost prenait de son côté 2,98% à 22,80 euros après avoir annoncé la cession de Human Inference, fournisseur de solutions de traitement des données basé à Arnhem (Pays-Bas), à la société néerlandaise EDM Media Group.

Safran avançait de 0,80% à 113,15 euros, après avoir annoncé le rachat des activités ElectroMechanical Systems du groupe américain Collins Aerospace, sans dévoiler le montant de l'opération.

Le titre du groupe français de parfums et de produits cosmétiques Bogart s'envolait de 7,89% à 6,56 euros après l'annonce d'un contrat de distribution "majeur" avec Beauty Alliance, premier groupement de parfumeries indépendantes en Allemagne.