La Bourse de Paris poursuit son rebond

La Bourse de Paris évoluait en hausse de 0,59% lundi, portée des investisseurs qui achètent à bas prix, après une semaine plombée par des craintes liées à la reprise économique et au soutien des banques centrales.

A 09H40, l'indice vedette CAC 40 prenait 39,03 points à 6.665,14 points. Vendredi, il avait rebondi de 0,31%, après quatre séances de baisse, mais avait enregistré une perte hebdomadaire de 3,91%.

Ralentissement de la reprise économique, propagation du variant Delta et la perspective d'une réduction plus tôt que prévu du soutien monétaire de la banque centrale américaine (Fed) ont fait flancher les marchés boursiers la semaine dernière.

Lundi, les investisseurs revenaient sur les marchés pour tenter de dénicher les bonnes affaires avant le symposium de Jackson Hole, qui pourrait à nouveau changer la tendance.

La conférence des banquiers centraux de Jackson Hole se tiendra en fin de semaine, du 26 au 28 août, de manière virtuelle. Elle est attendue depuis le début de l'été par les investisseurs, anxieux de voir les institutions monétaires réduire leur soutien à l'économie.

"Compte tenu de la vigueur récente des créations d'emploi et du haut niveau de l'inflation, il ne fait plus de doute que la Fed songe au tapering (réduction du rythme) de ses achats d'actifs", rappelle Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF.

La banque centrale américaine pourrait même commencer à le faire avant la fin de l'année, et est susceptible de l'annoncer officiellement à Jackson Hole. Le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera vendredi.

Depuis le printemps 2020 et la crisé liée à la pandémie de Covid-19, les achats d'actifs garantissent aux entreprises et Etats des conditions de financement favorables, et ils abondent surtout les marchés financiers.

Les réduire signifierait siffler la fin de l'euphorie financière qui a mené les Bourses mondiales sur des plus hauts.

Du côté des indicateurs, l'activité du secteur privé en France a continué à progresser fortement en août, mais son expansion a ralenti, selon une estimation provisoire publiée lundi par le cabinet IHS Markit.

Kering en haut du CAC 40

Plombées par des craintes sur la consommation en Chine les valeurs du luxe ont fortement reculé la semaine passée. Kering, la plus pénalisée, a perdu plus de 17% entre lundi et vendredi.

Lundi, l'action se retrouvait en tête du CAC 40, prenant 3,42% à 674,80 euros.

Valneva prêt à faire valider son vaccin

Le laboratoire franco-autrichien a commencé la soumission progressive de sa demande d'autorisation de son candidat-vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de la santé britannique. Son action prenait 3,51% à 12,69 euros.