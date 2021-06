La Bourse de Paris proche de l'équilibre

La Bourse de Paris oscillait autour de l'équilibre vendredi, dernière séance d'une semaine marquée par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine.

A 09H40, l'indice CAC 40 perdait 1,17 points, soit -0,02%, à 6.665,69 points. Jeudi, il avait fini en hausse de 0,20%, effaçant ses pertes de la matinée et atteignant un nouveau plus haut en clôture depuis le 12 septembre 2000.

Particularité boursière du jour, "la très importante échéance d'options (jour des +4 sorcières+ dans le jargon) pourrait inverser la tendance à tout moment", explique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Les options et contrats à terme sur les indices et égalements sur les actions expirent ce vendredi et un certain nombre d'ordres seront ainsi passés en fin de journée.

Mercredi, la Banque centrale américaine, la Fed, a livré un message moins accommodant qu'attendu, une majorité de ses membres estimant que les taux directeurs devraient être relevés deux fois d'ici à la fin 2023. Ce qui n'a cependant pas affolé le marché le lendemain.

La Banque du Japon a laissé vendredi inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante. Elle a également prolongé de six mois ses mécanismes exceptionnels facilitant les prêts aux entreprises face à la pandémie, et a créé la surprise en annonçant un futur outil de financement destiné à soutenir les investissements environnementaux d'institutions financières.

Les prix à la consommation ont très légèrement augmenté au Japon en mai (+0,1% sur un an, hors produits frais), une première en 14 mois.

L'Unédic, qui gère le régime d'assurance chômage en France, prévoit la création de 126.000 emplois en 2021, alors qu'en février il anticipait la destruction de 230.000 emplois cette année.

Alstom recherché

Alstom a remporté une commande de 1,4 milliard d'euros pour fournir 100 trains régionaux à la compagnie danoise des chemins de fer DSB, "le plus gros contrat ferroviaire de l'histoire du Danemark" selon le constructeur français. Le titre Alstom montait de 1,56% à 44,27 euros, en tête du CAC 40.

Aramis débute

Aramis Group a commencé son premier jour de cotation sur Euronext Paris en légère hausse de 0,22% à 23,05 euros. Le site de voitures d'occasion Aramis Auto a annoncé jeudi avoir réussi son introduction en Bourse, valorisant le groupe à 1,9 milliard d'euros.

Groupe LDLC veut battre des records

Le distributeur de produits de haute technologie LDLC montait de 5,11% à 59,70 euros, après avoir indiqué jeudi tabler sur des résultats une nouvelle fois en progression cette année, après avoir battu tous ses records au cours de l'exercice écoulé.