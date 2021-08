La Bourse de Paris proche de l'équilibre

La Bourse de Paris évoluait proche de l'équilibre (+0,01%) lundi, en l'absence du moindre catalyseur et alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur la prochaine manoeuvre de la Banque centrale américaine.

A 09H50 l'indice vedette CAC 40 prenait 0,95 point à 6.817,91 points. Vendredi, il avait progressé de 0,53% et a enregistré une progression hebdomadaire de 3,09%, sa meilleure performance depuis mars.

Les investisseurs vont continuer de digérer le solide rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui laisse présager un durcissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

L'économie américaine a créé 943.000 emplois non agricoles en juillet, selon le Département du Travail, et le taux de chômage a chuté plus fort que prévu à 5,4%. Des données bien supérieures aux prévisions des analystes.

La semaine dernière, un gouverneur de la Fed "avait annoncé que la banque centrale américaine pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800 000 à 1 million de créations d’emplois, comme il le prévoyait", rappellent les économistes du think tank Spak.

Sebastien Galy, analyste chez Nordea Investment, envisage plutôt un resserrement monétaire pour novembre ou décembre, mais prévoit que l'inflation reste soutenue pour le moment, en raison de salaires et loyers élevés.

Lundi de nouveaux chiffres sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis seront publiés dans le rapport JOLTS.

En Allemagne, les exportations ont dépassé en juin leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19, une première depuis le début de la crise sanitaire.

En Chine, la hausse des prix à la production s'est inscrite en juillet à son niveau le plus élevé en près de 13 ans, en raison d'une flambée des prix des matières premières, selon des chiffres officiels publiés lundi.

L'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, a augmenté de 1% sur un an en juillet, contre 1,1% un mois plus tôt, une hausse supérieure aux anticipations des analystes.

Atos attire

Le géant informatique français continuait de monter (+1,73% à 44,09 euros), après des rumeurs selon lesquelles des fonds d'investissement seraient intéressés pour racheter Atos.

Renault noue un partenariat

Le constructeur automobile chinois Geely (maison-mère de Volvo Cars) a annoncé qu'il s'alliait avec le français Renault (-1,34% à 33,84 euros) pour concevoir des voitures hybrides.

EDF termine une cession

Le géant français de l'électricité EDF a annoncé qu'il cédait pour 885 millions de dollars (environ 753 millions d'euros) ses parts au sein de sa coentreprise nucléaire américaine CENG, achevant un désengagement entamé en 2014. L'action restait stable (+0,05% à 10,84 euros) après cette annonce.