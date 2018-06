La Bourse de Paris profite d'un répit géopolitique pour grimper

La Bourse de Paris montait mardi à la mi-journée (+0,70%), profitant d'un répit géopolitique et d'un euro faible pour gagner du terrain.

A 13H40 (11H40 GMT), l'indice CAC 40 prenait 38,25 points à 5.511,16 points dans un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,14% à 5.472,91 points.

Après avoir ouvert en légère baisse, la cote parisienne a progressivement gagné du terrain.

La Bourse de New York se préparait de son côté à ouvrir en hausse.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,14%. Celui de l'indice élargi S&P 500 prenait 0,15%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 0,23%.

"Les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine n'ont pas beaucoup progressé, mais surtout, il n'y a pas eu d'escalade de tension", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

Alors que Pékin et Washington avaient annoncé courant mai un armistice dans leur différend commercial, la Maison-Blanche a remis sur la table la semaine dernière la menace de droits de douane punitifs sur des importations de produits chinois représentant 50 milliards de dollars par an.

En outre, "la politique italienne s'est calmée pour le moment, ce qui a tranquillisé les investisseurs", a ajouté le spécialiste.

Le nouveau chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a affirmé mardi que le pays entendait réduire son énorme dette publique, mais à travers la croissance et non pas à l'aide de mesures d'austérité.

Près de trois mois après les législatives, ce premier gouvernement d'alliance entre un jeune mouvement populiste et un parti d'extrême droite affronte le Parlement pour obtenir la confiance, un vote en principe sans danger pour la coalition Ligue-Mouvement 5 Etoiles (M5S) qui dispose de la majorité dans les deux chambres.

"Les investisseurs rassurés après les inquiétudes de début de semaine passée, demeurent à la recherche d'un véritable catalyseur à la hausse, (...) malgré l'absence d'actualité des entreprises", a relevé de son côté Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"Heureusement, l'appétence pour le risque en Europe est rendue possible grâce au maintien du baril de pétrole autour de 75 dollars et d'un euro toujours faible", a-t-il complété.

Les prix du pétrole divergeaient mardi en cours d'échanges européens dans un marché renouant avec la prudence, tandis que l'euro se stabilisait face au dollar. Dans un premier temps, la monnaie unique était repartie à la baisse face au billet vert.

- Eramet pénalisé -

Du côté des indicateurs, la croissance de l'activité privée en zone euro a bien ralenti en mai à son plus bas niveau depuis un an et demi, d'après le cabinet Markit.

En France, le déficit budgétaire s'est réduit de 3,6 milliards d'euros durant les quatre premiers mois de l'année, pour atteindre 54,3 milliards d'euros contre 57,9 milliards d'euros un an plus tôt.

La croissance du secteur privé a de nouveau ralenti en mai dans le pays, en raison d'une "forte décélération" dans le secteur des services, selon l'indice PMI.

Dans l'après-midi, les investisseurs découvriront également l'indice ISM de l'activité dans les services aux Etats-Unis pour ce même mois.

En matière de valeurs, Eramet chutait de 7,44% à 138,00 euros, après avoir vu sa recommandation abaissée à "sous-performance" contre "neutre" auparavant par Exane BNP Paribas.

De même, Hermès lâchait 1,23% à 591,80 euros, après avoir vu la sienne ramenée à "alléger" au lieu de "conserver" par HSBC.

De son côté, Casino était pénalisé (-5,16% à 35,67 euros) par un abaissement d'objectif de cours par Barclays.

Peugeot prenait 0,84% à 20,34 euros. Le groupe PSA a annoncé qu'il préparait son retrait d'Iran, son premier marché étranger en volume, pour respecter l'embargo vis-à-vis de Téhéran imposé par les Etats-Unis.

Air France-KLM perdait 3,86% à 7,08 euros, au moment où l'intersyndicale d'Air France menace la direction de la compagnie aérienne d'un "été houleux" même si aucune nouvelle date de grève ne devrait être annoncée avant la fin de la semaine.