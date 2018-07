La Bourse de Paris profite du calme pour accentuer sa progression

La Bourse de Paris accentuait sa progression mardi à la mi-journée (+0,66%), les investisseurs retrouvant plus de goût pour le risque à la faveur d'un environnement plus calme sur le terrain commercial.

A 13H50 (11H50 GMT), l'indice CAC 40 prenait 35,49 points à 5.433,60 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,42%, tandis que Wall Street avait fini en nette hausse de 1,31%.

La cote parisienne a débuté en légère hausse et a gagné en vigueur au fil de la matinée.

Les marchés européens sont en hausse "alors que l'atmosphère générale reste positive. Les relations commerciales n'ont pas progressé ces derniers jours, mais plus important encore n'ont pas connu de détérioration non plus", et dans l'intervalle, les investisseurs en profitent, a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

"À trois jours du début officiel de la publication des résultats d'entreprises (pour le deuxième trimestre 2018) aux États-Unis l'optimisme est de mise", ont souligné pour leur part les experts de Mirabaud Securities Genève, en ajoutant que "le retour de la microéconomie était bienvenu dans cette période de doute minée par les menaces d’une guerre commerciale".

"JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo donneront vendredi le coup d'envoi d'une saison des résultats trimestriels", et le consensus des analystes tablent sur des performances égales voire supérieures au premier trimestre, ont-ils poursuivi.

Les investisseurs garderont un oeil sur le président américain qui doit rencontrer les dirigeants des pays membres de l'Otan mercredi et jeudi à Bruxelles.

- Airbus recherché -

Du côté des indicateurs, la production industrielle en France a affiché un recul de 0,2% en mai, tandis que le baromètre Zew du moral des investisseurs allemands en juillet a plongé à son plus bas depuis août 2012, mais ces chiffres n'ont pas ralenti l'indice.

En Chine, l'indice des prix à la consommation est reparti à la hausse en juin.

Sur le terrain des valeurs, Airbus prenait la tête de l'indice CAC 40 (+3,16% à 102,54 euros), alors que le groupe et l'avionneur Bombardier ont rebaptisé A220 le programme CSeries dans lequel le géant européen a pris une participation majoritaire aux côtés du canadien le 1er juillet.

Atos bénéficiait (+2,28% à 121,20 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.

Sanofi prenait 0,68% à 72,05 euros. Le groupe pharmaceutique Sanofi ne pourra pas rouvrir son site de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), dont la production a été suspendue lundi, tant qu'il ne sera pas en conformité en matière de rejets toxiques, selon le gouvernement.

Le secteur pétrolier était bien orienté dans le sillage des cours du brut. Total gagnait 1,35% à 54,73 euros, TechnipFMC 1,78% à 26,81 euros et Vallourec 2,81% à 5,49 euros.