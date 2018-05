La Bourse de Paris prudente à la mi-journée

La Bourse de Paris restait en légère hausse jeudi à la mi-journée (+0,18%), profitant d'une accalmie dans la crise politique italienne et sur fond de menace de guerre commerciale entre UE et Etats-Unis, lors d'une séance riche en indicateurs.

A 13H30 (11H30 GMT), l'indice CAC 40 prenait 9,56 points à 5.436,91 points dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,2% à 5.427,35 points.

Le cote parisienne a ouvert en légère hausse et a grignoté un peu de terrain avant de revenir proche de l'équilibre.

La Bourse de New York se préparait de son côté à débuter la séance quasi stable.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,10%. Celui de l'indice élargi S&P 500 perdait 0,05% tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, grignotait 0,02%.

"Les investisseurs semblent s'accommoder de la saga italienne et sont prêts à parier sur un relatif retour au calme, comme en témoigne le resserrement du spread italien (l'écart entre le taux d'emprunt à dix ans italien et allemand) et le rebond de l'euro", a commenté Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"L'inflation européenne envoie des signaux rassurants, créant elle aussi les conditions d'un rebond", a-t-il ajouté.

L'euro continuait à monter jeudi face au dollar au moment où s'atténuaient les craintes sur la situation politique en Italie où se poursuivent les tractations pour la formation d'un gouvernement, près de trois mois après des élections législatives dominées par le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite).

En accord avec le président Sergio Mattarella, Carlo Cottarelli, l'économiste chargé de former un gouvernement d'experts pour gérer les affaires courantes avant de nouvelles élections, a gelé la formation de son équipe pour laisser le temps aux discussions.

"La situation reste tendue en Europe et le sentiment des investisseurs pourrait rapidement changer", a toutefois nuancé David Madden, un analyste de CMC Markets.

En attendant que l'Italie "trouve un épilogue à court terme", les marchés devraient "revenir à une autre préoccupation, celle de la menace d'une guerre commerciale entre Bruxelles et Washington", ont indiqué de leur côté les analystes du courtier Aurel BGC.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a assuré jeudi que l'Europe prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour répondre à des taxes punitives américaines sur les importations d'acier et d'aluminium, appelant Washington à la "sagesse".

L'administration américaine s'apprêterait à annoncer l'application de tarifs douaniers supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium européens dès jeudi, la veille de la date limite de l'exemption accordée par Washington à l'UE, selon le Wall Street Journal.

- Alstom recherché -

Du côté des indicateurs, l'agenda est garni des deux côtés de l'Atlantique.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a bondi en mai, à 1,9%, contre 1,2% en avril, en raison d'une forte progression des prix de l'énergie, selon la première estimation d'Eurostat. Quant au taux de chômage, il s'est établi à 8,5% en avril, en baisse par rapport à 8,6% en mars (révisé à la hausse).

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 2% sur un an en mai, soutenus par une "vive accélération" des prix de l'énergie, selon une estimation provisoire de l'Insee.

Dans l'après-midi, les acteurs de marché prendront connaissance des dépenses et revenus des ménages en avril, des promesses de vente de logements pour le même mois et de l'activité économique dans la région de Chicago en mai.

Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole figurent également à l'agenda.

Du côté des valeurs, Alstom progressait de 1,35% à 40,54 euros, à la suite du feu vert accordé par le ministère français de l'Economie pour la fusion du constructeur ferroviaire Alstom avec les activités mobilité de l'allemand Siemens.

Eurazeo gagnait 1,36% à 67,15 euros, après avoir annoncé l'achat sur plan au promoteur Kaufman et Broad d'un futur ensemble immobilier de bureaux en Île-de-France, prenant à sa charge l'essentiel des 70 millions d'euros que représente le projet.

Nexity montait de 2,27% à 50,05 euros. Le groupe a annoncé qu'il allait porter à 63,15% sa participation au capital du spécialiste des résidences seniors Aegide-Domitys, dont il détenait jusqu'alors 45,15%.

Elior était pénalisé (-1,45% à 14,31 euros) par un abaissement de sa recommandation par Berenberg.

Pierre et Vacances perdait 0,41% à 36,10 euros. après avoir réduit sa perte nette au premier semestre, à 103,5 millions d'euros, confirmant ses objectifs de croissance pour l'exercice alors que les retards liés au site Villages Nature commencent à peser un peu moins dans ses comptes.