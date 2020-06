La Bourse de Paris recule encore, entre prudence et prises de bénéfices (-1,76%)

Le recul de la Bourse de Paris s' accentuait mardi à la mi-journée (-1,76%), la prudence gagnant du terrain avant une réunion de deux jours de la Fed, sur fond de prises de bénéfices.

A 13H26 (11H26 GMT), l'indice CAC 40 baissait de 91,41 points à 5.084,11 points. La veille, il avait fini en recul de 0,43%, marquant une pause après une semaine de hausse exceptionnelle.

La cote parisienne a fait quelques pas dans le vert à l'ouverture, aiguillonnée par la hausse des marchés américains la veille, avant de basculer dans le rouge. La baisse s'est ensuite progressivement intensifiée.

Wall Street se préparait à ouvrir en recul. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 1,03%, celui de l'indice élargi S&P 500 de 0,84% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,43%.

"Le recul plus fort qu’attendu de la production industrielle allemande en avril et la nouvelle révision à la baisse des prévisions de croissance de la Banque Mondiale, qui table désormais sur une contraction de 5,2% de l’économie mondiale en 2020 (la plus forte depuis l'immédiat après-guerre), ont alimenté la prudence des investisseurs", a estimé Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

L'économie planétaire devrait se contracter de 5,2% cette année à cause du nouveau coronavirus, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le nombre de pays qui se retrouveront en récession qui fait de cette crise la pire depuis la Grande Dépression des années 1870, a souligné lundi soir la Banque mondiale.

Par ailleurs, "les marchés sont dans l'attente des conclusions" du comité de politique monétaire de la Fed demain soir, a estimé Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

- Frémissement -

"Si jamais le marché de l'emploi se rétablit rapidement, la Fed pourra difficilement justifier la mise en place de nouvelles mesures de soutien, mais pourrait aussi ralentir le rythme de ses injections hebdomadaires de liquidité", a-t-il ajouté, en jugeant qu'il était "peut-être dans l'intérêt de la Fed de calmer l'euphorie boursière à court terme".

Le taux de chômage a baissé en mai aux États-Unis, retombant à 13,3% quand les analystes le voyaient grimper à près de 20%. L'économie montre des signes de frémissement depuis plusieurs semaines, même si elle est officiellement entrée en récession en février, selon le Comité de datation des cycles économiques du Bureau national de recherche.

La réunion de deux jours qui débute ce mardi pour la Réserve fédérale américaine est la première depuis la levée de mesures de confinement aux États-Unis. Elle devrait de nouveau insister sur les risques de la pandémie pour l'économie, malgré ce recul surprise du chômage.

Du côté des indicateurs, après le recul de sa production industrielle lundi, l'Allemagne a publié mardi ses chiffres de commerce extérieur marqués par une chute de 24% des exportation en avril.

L'économie française devrait pour sa part plonger d'environ 10% cette année, malgré une reprise "progressive" de l'activité à partir du troisième trimestre, selon une estimation de la Banque de France, qui juge que le PIB ne retrouvera pas son niveau d'avant crise avant la mi-2022.

En matière de valeurs, les investisseurs prenaient des bénéfices sur les titres qui ont le mieux profité ces derniers jours de l'ascension de la cote.

Ainsi, le secteur bancaire refluait: Société générale perdait 5,70% à 16,77 euros, Crédit agricole 5,41% à 8,78 euros et BNP Paribas de 3,65% à 38,01 euros.

L'automobile était également concernée. Renault baissait de 3,04% à 25,56 euros et Peugeot de 4,31% à 14,89 euros.

Europcar reculait de 5,06% à 2,36 euros après s'être envolé la veille de 21,01%.