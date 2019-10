La Bourse de Paris remonte prudemment à mi-séance (+0,21%)

La Bourse de Paris remontait prudemment lundi à mi-séance (+0,21%), restant toutefois préoccupée à la fois par un possible durcissement de la posture chinoise avant la reprise des discussions commerciales et par l'affaiblissement de l'économie allemande.

A 13H47 (11H47 GMT), l'indice CAC 40 prenait 11,62 points à 5.499,94 points, dans un volume d'échanges de 744 millions d'euros. Vendredi, la cote parisienne avait terminé en hausse de 0,91%.

La place parisienne a ouvert en petit repli puis hésité avant de gagner lentement du terrain.

Wall Street se préparait de son côté à ouvrir en léger recul. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,18%, l'indice élargi S&P 500 de 0,20% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,18%.

Le "vent d'optimisme" qu'ont soufflé vendredi les bons chiffres sur l'emploi américain "trouve ses limites à l'approche des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine", commente Franklin Pichard, analyste à Kiplink Finances.

La Chine a restreint, selon des informations de presse, le nombre de sujets qu'elle veut aborder lors des prochaines discussions avec les responsables américains, "réduisant ainsi les chances de conclure un vaste accord", poursuit-t-il.

Les pourparlers commerciaux sino-américains doivent reprendre dès jeudi, près d'un mois après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane réciproques.

Les discussions entre Européens et Britanniques sur le Brexit vont également marquer leur retour lundi à Bruxelles. L'équipe de Michel Barnier attend de savoir si Boris Johnson a accepté de modifier ses positions sur les points "problématiques" de son plan de sortie de l'UE.

En zone euro, la conjoncture allemande a de nouveau sapé le moral des investisseurs. Les commandes industrielles ont reculé de 0,6%, un chiffre moins bon qu'attendu par le consensus de Factset (+0,6%), après un plongeon de 2,1% en juillet dans un contexte économique morose.

-Publicis et Carrefour en queue du CAC-

"Le point à retenir, c'est que le secteur manufacturier reste en récession en Allemagne. Son économie entière l'est probablement aussi", écrit ainsi Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Les marchés attendent dans l'après-midi un discours du président de la Fed, Jerome Powell, à l'occasion d'une conférence, et des chiffres de crédits à la consommation pour août aux Etats-Unis.

M. Powell a affirmé vendredi que l'économie des États-Unis "se portait bien" malgré "les risques" et que le rôle de la Fed était "de continuer à ce que ce soit le cas le plus longtemps possible".

La Banque centrale américaine doit décider d'abaisser ou de laisser inchangés ses taux directeurs lors de sa réunion des 29 et 30 octobre.

Publicis cédait 2,99% à 42,24 euros, pâtissant d'une baisse de recommandation à "sous-pondérer" par Morgan Stanley.

Carrefour était lui aussi affecté (-1,57% à 15,01 euros) par une baisse de l'objectif de cours par Barclays.

Total prenait 0,20% à 45,09 euros à la suite du lancement de la production du champ géant de Johan Sverdrup en Norvège avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30% inférieur à celui initialement prévu.

Sur le SBF-120, Virbac progressait de 8% à 216 euros, soutenu par une recommandation à la hausse de Jefferies sur le titre à "achat".

Archos, dans le vert au début des échanges, perdait 1,49% à 0,13 euro, après l'annonce d'un plan de réduction de coûts après une chute de 28% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

TF1 et Vivendi montaient respectivement de 1,99% à 8,20 euros et de 0,16% à 24,94 euros: la filiale de Bouygues et Canal+ ont annoncé vendredi avoir acquis auprès de l'UEFA les droits de retransmission en France de l'Euro-2021 de football féminin.