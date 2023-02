La Bourse de Paris a repris des couleurs

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse lundi, portée par un effet de rattrapage après un fort recul vendredi causé par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, plus élevés qu'attendu.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 108,28 points à 7.295,55 points. Vendredi, la cote parisienne avait terminé la semaine sur un repli de 2,18% sur cinq jours, sa pire performance hebdomadaire depuis mi-décembre.

"On a eu une fin de semaine compliquée et aujourd'hui on a un rattrapage qui s'opère après l'inflation aux Etats-Unis, une actualité macro-économique qui a remis l'accent sur la politique monétaire de la Fed", observe Andrea Tueni, analyste de Saxo Banque.

L'inflation PCE est l'indicateur privilégié par la banque centrale américaine pour faire évoluer ses taux d'intérêt, en ce moment à la hausse de manière à ralentir l'économie et ainsi faire baisser l'inflation.

Depuis la première remontée des taux, en mars 2022, la Fed avait opté pour des bonds de 0,5 point de pourcentage. Elle avait réduit l'allure de moitié en février, et les acteurs du marché pensaient que ça allait rester ainsi lors des prochaines réunions, mais craignent désormais des hausses plus conséquentes.

"Petit bémol sur le CAC 40, ce rebond est intéressant mais il intervient dans des volumes d'échange relativement faibles", note toutefois l'analyste, le reste de la semaine étant riche en indicateurs.

Par ailleurs, le marché "reste dans l'attente de plusieurs indicateurs cette semaine", poursuit Andrea Tueni.

Mardi, c'est l'inflation en France en février qui est à l'agenda, avant celle de l'Allemagne mercredi et celle de la zone euro jeudi.

La consommation des ménages et les résultats détaillés du PIB au quatrième trimestre seront également attendus des investisseurs.

Axa au plus haut depuis 2007

L'assureur français Axa caracole en tête du CAC 40, terminant en hausse de 3,40% à 29,38 euro l'action, un niveau qu'il n'avait plus connu depuis novembre 2007.

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels jeudi, Axa avait annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,1 milliard d'euros.

Les banques cotées au CAC 40 ont bénéficié de la hausse d'Axa: BNP Paribas a terminé en hausse de 2,46% à 65,46 euros, Société Générale de 1,50% à 26,79 euros et Crédit Agricole de 1,04% à 11,47 euros.

Bonne publicité pour Michelin

Michelin a terminé en hausse de 2,74% à 30,21 euros à la Bourse de Paris "après une note positive de Goldman Sachs" qui a relevé son conseil de "neutre" à "achat", explique Andréa Tueni.

Dans son sillage, le groupe Renault a devancé Michelin d'une tête pour s'installer à la deuxième place du CAC 40 en terminant en hausse de 2,80% à 41,71 euros.