La Bourse de Paris retient son souffle en attendant la rencontre Trump-Juncker

La Bourse de Paris a fini en léger reflux (-0,14%) mercredi, retenant son souffle dans l'attente des résultats de la rencontre sous haute tension entre le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, et le président américain, Donald Trump.

L'indice CAC 40 a perdu 7,78 points, à 5.426,41 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. La veille, il avait fini en nette hausse de 1,04%.

Après une matinée à proximité de l'équilibre, la cote parisienne a passé l'après-midi en léger recul.

"L'indice parisien fait preuve de prudence dans l'attente de l'entrevue entre MM. Trump et Juncker", a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

"Hier le marché abordait plutôt avec optimisme cette rencontre, mais les déclarations du président de la Commission européenne ont un peu douché les espoirs", a-t-il poursuivi.

Alors que ce face-à-face s'annonce compliqué au moment où les négociations pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale déclenchée par le président américain semblent dans l'impasse, le Luxembourgeois n'a pas caché son pessimisme.

"Nous ne sommes pas les ennemis des États-Unis, nous avons un passé commun qu'on ne doit pas oublier. (Mais) je ne suis pas excessivement optimiste", a-t-il affirmé à la chaîne allemande ZDF.

Avant ce rendez-vous clé, le président a démarré la journée par une nouvelle attaque contre la Chine accusée de "malveillance". "Une guerre commerciale doit être rejetée parce qu'elle n'aurait aucun vainqueur", a répondu le président chinois, Xi Jiping.

"Dans ce contexte, l'automobile qui avait le plus profité mardi de l'approche positive du marché a logiquement souffert aujourd'hui (mercredi)", a souligné M. Larrouturou.

Les titres technologiques ont aussi été malmenés, dans la foulée des résultats de STMicroelectronics, a-t-il ajouté. Le groupe n'a pas réussi à satisfaire des "attentes très élevées", après la publication de son concurrent AMS, fabricant autrichien de semi-conducteurs coté en Suisse, qui a largement battu les prévisions et a généré des inquiétudes avec des "perspectives un peu faibles".

A l'inverse, "les valeurs du luxe ont bien profité des résultats du groupe LVMH qui a encore réussi à surprendre positivement, en entraînant dans son sillage Kering et dans une moindre mesure Hermès", selon l'expert.

Du côté des indicateurs, le moral des entrepreneurs allemands est resté quasiment stable en juillet, selon le baromètre Ifo. Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs en juin ont baissé plus que prévu et les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis ont affiché une baisse plus marquée qu'anticipé.

- Plongeon d'Eramet -

Du côté des valeurs, LVMH a profité (+1,81% à 306,55 euros) d'un bénéfice net en hausse de 41% au premier semestre, une performance nettement supérieure aux attentes, tirée par la croissance de l'ensemble des divisions.

Dans son sillage, le reste du secteur a été recherché. Kering a gagné 2,59% à 503,60 euros et Hermès a pris 1,20% à 555 euros.

STMicroelectronics a fortement reculé (-8,60% à 18,81 euros), sous le coup des inquiétudes face à des perspectives un peu faibles et des performances moindres que certains de ses concurrents. Soitec a également reflué de 3,86% à 71 euros.

Eramet a plongé de 16,08% à 91,30 euros, pénalisé par des perspectives floues pour le second semestre malgré des résultats en hausse sur la première partie de l'année.

ArcelorMittal a été affaibli (-1,71% à 26,20 euros) par l'annonce du nouveau gouvernement italien antisystème, qui souhaite lancer une procédure pouvant conduire à l'annulation de l'attribution du sidérurgiste Ilva au géant mondial.

Peugeot a bénéficié (+1,15% à 23,74 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "neutre" contre "vendre" précédemment par Invest Securities, au lendemain de la publication d'un bénéfice net en hausse de 18% au premier semestre.

SEB a bondi de 9,22% à 161,10 euros, dynamisé par un relèvement de son objectif annuel de chiffre d'affaires, à la faveur d'une croissance de ses ventes meilleure que prévu au deuxième trimestre.

Elior s'est adjugé 2,99% à 13,76 euros, dans la foulée de la confirmation de ses objectifs, révisés à la baisse en mai, pour son exercice décalé 2017-2018 après avoir fait état d'une activité tirée par l'international sur les neuf premiers mois.