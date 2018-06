La Bourse de Paris revient à l'équilibre, en restant prudente

La Bourse de Paris était à l'équilibre mercredi à la mi-journée (-0,01%), prudente face aux tensions commerciales qui devraient s'immiscer dans le prochain sommet du G7, prévu en fin de semaine.

A 14H00 (12H00 GMT), l'indice CAC 40 perdait 0,39 point à 5.460, 56 points dans un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,22% à 5.460,95 points.

Après avoir ouvert en légère hausse, la cote parisienne a évolué dans le vert pendant l'essentiel de la matinée puis s'est rapprochée de l'équilibre.

La Bourse de New York se préparait également à ouvrir en terrain positif.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,47%. Celui de l'indice élargi S&P 500 prenait 0,20%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 0,13%.

"Il s'agit pour le marché d'une séance de transition entre deux journées plutôt chargées en indicateurs macroéconomiques", a estimé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Très attendue, la troisième estimation de la croissance au premier trimestre en zone euro figure à l'agenda de jeudi.

Avant cela, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale des Etats-Unis, au moment où la menace d'une guerre commerciale entre Washington et ses partenaires imprègne les esprits.

"La balance commerciale devrait être un point d'attention majeur du fait de la volonté de l'administration Trump de réduire le déficit", a indiqué M. Dembik.

"En plein prémices de guerre commerciale, l'évolution des soldes des échanges des Etats-Unis avec chacun de leurs principaux partenaires commerciaux pourrait donner des indications sur le climat dans lequel devraient se dérouler les négociations bilatérales voulues par l'administration Trump", ont détaillé les analystes du courtier Aurel BGC.

Les mesures de rétorsion de l'Union européenne contre certains produits américains, réponse aux taxes de Washington sur son acier et son aluminium, entreront en vigueur "en juillet", a annoncé mercredi la Commission européenne, à deux jours d'une réunion au Québec du G7, qui s'annonce agitée en raison des tensions commerciales.

De son côté, la Chine a proposé d'acheter près de 70 milliards de dollars de biens américains supplémentaires pour réduire le déficit des Etats-Unis, à condition que l'administration Trump abandonne sa menace de droits de douanes supplémentaires sur 50 milliards de marchandises chinoises, selon le Wall Street Journal.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont également demandé mercredi aux Etats-Unis des exemptions de sanctions pour leurs entreprises présentes en Iran.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne estime que l'inflation en zone euro remonte suffisamment pour débattre la semaine prochaine de l'abandon de son vaste programme de rachats de dette, a indiqué mercredi l'un de ses principaux responsables.

"Parler d'abandonner le plan de relance est différent de l'abandonner réellement, mais pour l'heure, les acteurs de marchés se contentent de profiter d'un euro relativement peu cher", a commenté David Madden, un analyste de CMC Market.

- Thales en recul -

Du côté des indicateurs, l'agenda est surtout américain.

Outre la balance commerciale des Etats-Unis pour avril, les investisseurs prendront connaissance au cours de l'après-midi de la deuxième estimation de la productivité pour le premier trimestre.

Le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole est également au programme.

En matière de valeurs, Thales perdait 0,64% à 108,00 euros, après avoir annoncé tabler sur une croissance organique comprise entre 3% et 5% en moyenne par an d'ici à 2021 et une progression de sa marge opérationnelle.

Le secteur technologique était bien orienté, à l'image de STMicroelectronics (+0,90% à 21,35 euros) et de Soitec (+1,89% à 83,35 euros), à nouveau soutenu par le record affiché la veille par l'indice à dominante technologique Nasdaq.

Danone reculait de 1,14% à 64,03 euros. Des centaines de salariés de la filiale marocaine du groupe ont manifesté dans la nuit de mardi à mercredi à Rabat pour exprimer leurs craintes de perdre leur emploi, leur employeur étant touché par une campagne de boycott inédite au Maroc.

Getlink était pénalisé (-0,50% à 11,85 euros) par un abaissement de sa recommandation par Morgan Stanley.

A l'inverse, Wendel profitait (+1,30% à 117,00 euros) d'un relèvement de la sienne par HSBC.