La Bourse de Paris s'installe timidement dans le vert

La Bourse de Paris progressait timidement (+0,17%) mardi à la mi-journée, les investisseurs peinant toutefois à trouver dans l'actualité de quoi alimenter une hausse plus affirmée.

A 13H38 (11H38 GMT), l'indice CAC 40 prenait 9,49 points à 5.550,17 points dans un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini stable (-0,02%).

Après des premiers pas en léger recul, la cote parisienne, qui navigue désormais à ses plus hauts niveaux annuels, a progressivement inversé la tendance.

La Bourse de New York s'orientait de son côté vers une petite baisse en début de séance.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,23%. Celui de l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,12% tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, lâchait 0,19%.

"Manifestement en manque de catalyseur, l'indice CAC 40 ne veut pas consolider et conserve une nouvelle fois son courant ascendant", a indiqué dans une note Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

"Le marché reste bien orienté mais il a du mal à ré-accélérer à la hausse pour casser les plus hauts annuels, nous sommes dans une zone de flottement", a précisé auprès de l'AFP Andréa Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

"Etant donné que la semaine est globalement assez pauvre en annonces, nous risquons de rester dans cette zone", a-t-il ajouté.

- Chute d'Iliad -

Du côté des indicateurs, la croissance économique en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre et la production industrielle a enregistré une hausse de 0,5% en mars.

En Allemagne, la croissance économique a également décéléré au premier trimestre. Par ailleurs, le moral des investisseurs allemands (baromètre ZEW) est resté en mai à son plus bas niveau en cinq ans, sur fond d'incertitudes sur les relations commerciales avec l'Iran et les États-Unis.

Aux États-Unis, les ventes au détail en avril, l'activité industrielle dans la région de New York en mai et les stocks et ventes des entreprises en mars sont également au programme.

Iliad, la maison mère de l'opérateur télécoms Free, décrochait de 17,52% à 136,50 euros, pénalisée par l'annonce d'une perte d'abonnés sur le fixe au premier trimestre et un chiffre d'affaires inférieur au consensus.

Eutelsat plongeait aussi de 13,11% à 16 euros, lesté par la révision en baisse de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2017-2018. Entraîné dans son sillage, SES perdait 4,22% à 13,15 euros.

Crédit Agricole SA prenait pour sa part 2,13% à 13,70 euros, profitant d'une hausse de 1,2% de son bénéfice net au premier trimestre, rendu atypique par de multiples effets exceptionnels, de périmètres et de changes.

Euronext gagnait 1,62% à 56,50 euros après l'annonce d'un bénéfice net en croissance de 30,6% au premier trimestre 2018, soutenu par les activités liées aux échanges boursiers et par une politique de réduction des coûts.

Worldline bondissait de 3,87% à 45,10 euros: la filiale du géant de l'informatique Atos (+2,20% à 113,85 euros) bénéficiait de l'annonce d'un accord en vue d'acquérir la division de services de paiements SPS du groupe suisse Six pour 2,3 milliards d'euros.

JCDecaux perdait 3,88% à 28,22 euros, souffrant d'un chiffre d'affaires ajusté en recul de 2,6% à 742,5 millions d'euros pour le premier trimestre.

Air France-KLM reculait de 1,63% à 7,36 euros alors que le conseil d'administration du groupe franco-néerlandais a nommé mardi l'ancienne ministre Anne-Marie Couderc présidente non-exécutive. Elle sera entourée d'un comité de direction collégial, en attendant de trouver un successeur à Jean-Marc Janaillac parti début mai, sur fond de conflit social.