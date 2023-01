La Bourse de Paris se fige, hantée par les banques centrales

La Bourse de Paris a clôturé à l'équilibre mardi, restant prudente comme lors des deux dernières séances en attendant le verdict de la Réserve fédérale américaine mercredi d'abord, puis de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre jeudi.

L'indice vedette CAC a grappillé 0,01% après avoir fini sur une baisse limitée lundi et sans tendance claire vendredi, mais sa hausse dépasse 9% depuis le début de l'année.

"Comme depuis quelques jours, les marchés ont un peu opté pour la prudence", avant les annonces imminentes de trois grandes banques centrales ces prochains jours, indique à l'AFP Ilana Azuelos-Bossard, directrice adjointe chez Kiplink Finance.

La banque centrale américaine (Fed) a entamé mardi sa première réunion de l'année. Une décision sur une nouvelle hausse de ses taux directeurs est attendue mercredi.

Après plusieurs hausses inhabituellement élevées, d'un demi-point de pourcentage, et même de trois-quarts de points, la Fed devrait revenir mercredi à une hausse d'un quart de point seulement, alors que l'activité économique et l'inflation montrent des signes de ralentissement.

Les investisseurs vont surtout surveiller le discours du patron de la Fed, Jerome Powell, et "faire attention, s'il en parle, au calendrier des hausses de taux" à venir, souligne l'experte.

Ils continuent d'envisager que la Fed fasse une pause dans le durcissement de ses conditions financières dans le courant de l'année et espèrent voir juste.

Quelques bonnes nouvelles ont ponctué la séance: le FMI s'est montré un peu plus optimiste pour 2023 dans sa prévision de croissance mondiale et, selon Eurostat, l'économie européenne a mieux résisté que prévu l'an dernier et échappé à une récession au dernier trimestre.

Concernant les réunions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre qui auront lieu jeudi, les investisseurs s'attendent à une nouvelle hausse de taux de 0,5 point de pourcentage.

Des prises de bénéfices en signe de prudence

Des valeurs qui ont beaucoup progressé depuis le début de l'année ont reculé sous l'effet de prises de bénéfices, à l'instar de ArcelorMittal (-1,92%), Saint-Gobain (-1,59%) et Alstom (-1,63%).

Le titre Française des Jeux a cédé 3,70% à 39,25 euros après que HSBC a dégradé sa recommandation sur le titre à "alléger" contre "conserver".

Seb aux petits oignons

Le géant français du petit électroménager Seb a grimpé de 7,94% à 95,85 euros, après avoir annoncé la veille des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Son chiffre d'affaires provisoire a légèrement baissé de 1,2% en 2022 mais Seb se montre un peu plus confiant pour sa rentabilité.