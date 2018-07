La Bourse de Paris se hisse juste au-dessus des 5.500 points au milieu des résultats

La Bourse de Paris se hissait juste au-dessus des 5.500 points (+0,38%), vendredi à la mi-journée, au milieu de nombreux résultats de sociétés et avant de prendre connaissance du PIB américain au deuxième trimestre.

A 13H47 (11H47 GMT), l'indice CAC 40 prenait 20,58 points, à 5.501,13 points, dans un volume d'échanges de 1,9 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 1%.

La cote parisienne a passé l'essentiel de la matinée à proximité de l'équilibre avant de s'enhardir et de passer en séance le seuil des 5.500 points, pour la première fois depuis le 15 juin.

La Bourse de New York s'orientait de son côté vers une ouverture juste au-dessus de l'équilibre. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,11%. L'indice élargi SP 500 grappillait 0,04%, tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,14%.

"Les publications sont encore très nombreuses, en particulier au sein du CAC 40", ont noté les analystes de Aurel BGC.

Selon eux, "le principal rendez-vous du jour est la publication de la première estimation de la croissance du PIB américain au deuxième trimestre". "Pour la première fois depuis 2014, la croissance américaine pourrait être publiée au-delà des 4% en rythme annuel lors d'un trimestre", ont-ils ajouté.

"Du point de vue macroéconomique, l'attention des investisseurs se portera essentiellement sur la publication du PIB au deuxième trimestre pour les États-Unis", alors que "la saison des résultats se poursuit", a également estimé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Avant l'ouverture des marchés, les investisseurs ont aussi eu à "digérer le chiffre du PIB au deuxième trimestre pour la France" et "clairement, il n'y aura pas d'effet +Coupe du monde+ pour le pays vainqueur mais, surtout, les nuages s'accumulent dangereusement sur l'économie française, faisant craindre une reprise plutôt courte", a-t-il ajouté.

Le trou d'air de début d'année s'est en effet poursuivi au deuxième trimestre pour la croissance française, avec une hausse de seulement 0,2% du PIB, pénalisé par la consommation et le commerce extérieur, qui complique l'objectif gouvernemental d'atteindre 2% cette année.

Les chiffres américains seront publiés dans l'après-midi, tout comme le moral des ménages en juillet (indice de l'Université du Michigan).

- Carrefour en tête du CAC -

Sur le terrain des valeurs, la cote était animée par les nombreux résultats publiés entre la clôture du marché la veille et son ouverture ce matin, avec pratiquement un quart de l'indice CAC 40 au programme.

Carrefour prenait la tête de la cote en décollant de 11,36% à 15,49 euros, les investisseurs saluant les efforts de réduction des coûts du groupe de grande distribution, malgré les pertes enregistrées au premier semestre.

A l'autre extrémité, Kering s'enfonçait de 6,25% à 471,40 euros, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité du groupe à générer encore de bonnes surprises après sa forte progression au premier semestre.

L'Oréal reculait de 2,91% à 203,40 euros, après avoir de nouveau souffert au deuxième trimestre de l'impact négatif des changes et d'un marché européen atone, même s'il s'est maintenu à flot grâce à l'Asie et à ses deux divisions motrices, celles du luxe et de la dermo-cosmétique.

SES bondissait de 9,31% à 16,85 euros, dynamisé par des résultats supérieurs aux attentes, même si le bénéfice de l'opérateur de satellites s'est replié au premier semestre.

Sopra Steria, à l'inverse, s'enfonçait de 9,12% à 157,40 euros, pénalisé par le bénéfice net en baisse de 42% au premier semestre.

Capgemini perdait 2,69% à 114,05 euros, souffrant d'un bénéfice net en baisse de 16% au premier semestre 2018.

Lagardère prenait 4,77% à 24,40 euros, les investisseurs accueillant favorablement la cession de Marie Claire et celle attendue d'autres magazines, dont Elle, avant la fin de l'année, confirmant son désengagement des médias.

Spie reculait de 4,94% à 17,32 euros après être tombé dans le rouge au premier semestre du fait de charges exceptionnelles de cessions au Royaume-Uni et de difficultés dans son activité pétrole et gaz, mais il a confirmé ses objectifs pour 2018.

GTT montait de 7,43% à 54,25 euros, à la faveur d'une hausse de son bénéfice au premier semestre, dans un marché porteur.