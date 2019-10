La Bourse de Paris se réjouit timidement du report sur le Brexit (+0,15%)

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi (+0,15%), se réjouissant timidement d'une série de bonnes nouvelles, à commencer par la confirmation d'un report du Brexit au 31 janvier.

L'indice CAC 40 a progressé de 8,42 points à 5.730,57 points, dans un volume d'échanges moyen de 3 milliards d'euros. Vendredi, la place parisienne avait fini en hausse de 0,67%.

La cote parisienne s'est enhardie un peu à l'annonce du feu vert donné par l'Union européenne pour un troisième report de la date de sortie du Royaume-Uni, jusqu'au 31 janvier 2020, tandis que le Premier ministre Boris Johnson va à nouveau tenter de déclencher des élections anticipées.

Ce report prévoit une date butoir au 31 janvier, mais avec la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l'UE au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances, selon un document vu par l'AFP.

"Le Brexit continue d'être le grand thème après avoir déjà porté le marché la semaine dernière", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"La cote parisienne surfe également sur les bonnes nouvelles concernant le commerce sino-américain", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a en effet laissé entendre lundi que la signature d'un accord commercial avec Pékin pourrait intervenir avant le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (APEC) qui doit avoir lieu mi-novembre au Chili.

"Ces annonces alimentent le goût du risque sur des marchés confiants même si le marché n'est pas non plus dans l'excès", selon M. Baradez.

Le marché continue de fait de profiter aussi du soutien des banques centrales et des mesures monétaires accommodantes qu'elles déploient, a-t-il poursuivi.

Concernant la Réserve fédérale américaine, qui se réunit mardi et mercredi, les investisseurs anticipent ainsi une troisième baisse des taux directeurs, d'après l'expert.

- Automobile et minières en forme -

Sur le terrain des valeurs, l'automobile et les minières ont profité à plein du contexte commercial et politique plus favorable.

Michelin a ainsi gagné 4,80% à 112,45 euros, Renault 1,34% à 49,69 euros, Valeo 3,81% à 35,18 euros et ArcelorMittal 1,64% à 14,28 euros.

Europcar a retrouvé des couleurs (+6,38% à 3,37 euros) après avoir été sanctionné lourdement jeudi dans la foulée de l'abaissement de ses prévisions.

Ubisoft a également largement rebondi (+11,63% à 52,40 euros) après son plongeon de plus de 16% vendredi à la suite d'une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour 2019-2020.

LVMH a reculé de 0,48% à 382,10 euros après avoir confirmé des "discussions préliminaires" avec le joaillier américain Tiffany en vue d'un rachat éventuel.

Vivendi a gagné 1,13% à 25,16 euros. Banijay, dont il est l'actionnaire minoritaire, va acquérir 100% du capital du producteur audiovisuel néerlandais Endemol Shine.

Fleury Michon a gagné 1,35% à 30 euros, tiré par la progression de ses ventes (+6,8%) au troisième trimestre.

EDF, auquel le gouvernement a demandé de mettre en place un "plan d'action" d'ici un mois pour remettre la filière nucléaire aux "meilleurs niveaux d'exigence" à la suite des déboires de l'EPR de Flamanville (Manche), a perdu 0,84% à 9,21 euros.