La Bourse de Paris se replie, attendant du concret l'apaisement du conflit commercial sino-américain

La Bourse de Paris cèdait 0,45% mardi matin après son rebond de la veille, les investisseurs attendant du concret dans l'apaisement du conflit commercial sino-américain, qui constitue la principale source de craintes des marchés à court terme.

A 09H30, l'indice CAC 40 abandonnait 23,94 points à 5.327,08 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,45%.

"Le G7 a offert un répit (...). Néanmoins, un seul tweet de Donald Trump pourrait remettre en cause le travail des derniers jours. Rappelons que le président américain a tout de même menacé de convaincre les entreprises américaines de quitter la Chine la semaine dernière. Il ne renonce pas à sa stratégie de la pression à l'égard de Pékin", prévient Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

Après une nouvelle escalade des tensions commerciales vendredi, Donald Trump a annoncé lundi que la Chine avait indiqué à son équipe, lors d'appels téléphoniques, qu'elle souhaitait revenir à la table des négociations sur le commerce bilatéral.

De son côté, le principal négociateur chinois, Liu He, a juste assuré que son pays était prêt à "résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération". Un échange téléphonique entre Chinois et Américains n'a pas été confirmé.

"Quoi qu'il en soit, la séance sera davantage focalisée sur l'Italie avec la recherche d'un nouveau gouvernement de coalition qui pourrait soit aboutir, soit échouer", affirme M. Le Liboux.

L'hypothèse d'un gouvernement formé par le Parti démocrate (PD, centre gauche) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) s'est renforcée lundi soir en Italie, avec une série de déclarations optimistes et un rythme serré de réunions.

Côté macroéconomie, le climat des affaires et le moral des ménages sont tous deux restés stables en France au mois d'août. Idem pour les créations d'entreprises en juillet en France, tous types d'entreprises confondus.

TechnipFMC se hissait en haut du CAC 40 (+2,28% à 21,54 euros) grâce à l'annonce de sa scission pour donner naissance à deux entreprises, basées à Houston et Paris.

Total cédait 0,07% à 43,81 euros. Le géant pétrolier a cédé à Qatar Petroleum une partie de ses participations dans son domaine minier dans trois pays, en Namibie, au Guyana et au Kenya.

Les valeurs bancaires continuaient de souffrir: Société Générale perdait 0,39% à 22,33 euros, Crédit Agricole 0,74% à 10,07 euros et BNP Paribas 0,80% à 40,23 euros.