La Bourse de Paris sereine avant les données de l'inflation en Europe

La Bourse de Paris évoluait légèrement dans le vert vendredi matin (+0,05%), comme à chaque séance de la semaine, les investisseurs attendant encore les données de l'inflation en Europe et aux États-Unis pour prolonger leur rebond depuis les creux de mi-mars.

L'indice vedette CAC 40 montait de 3,59 points à 7.266,96 points vers 09H45. Depuis le début de la semaine, il affiche une progression de 3,59%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis les premières séances de l'année.

La crise bancaire née de la faillite de l'établissement américain Silicon Valley Bank (SVB) semble désormais très loin dans la tête des investisseurs.

"La prise de risque était de retour sur les marchés ces derniers jours avec, notamment, les actions corrigeant une partie de la baisse passée", écrivent les analystes de la Banque Postale AM.

De quoi redonner aux investisseurs le temps de se focaliser sur l'inflation, qui les tourmente depuis plus d'un an.

En France, elle ralentit, mais les consommateurs ne sont pas au bout de leurs peines: l'indice des prix s'est établi à 5,6% sur un an en mars selon l'Insee, contre 6,3% en février, l'assagissement des prix de l'énergie étant effacé par la hausse continue du coût de l'alimentation.

Cette tendance risque de peser encore longtemps sur l'économie: en février, la consommation des ménages en France a déjà reculé de 0,8% par rapport au mois précédent, affectée par des dépenses moindres dans l'alimentation et les biens fabriqués, a également indiqué l'Insee.

Après la France, les investisseurs attendent les chiffres pour la zone euro à 11 heures, puis aux États-Unis (indicateur PCE, le favori de la banque centrale américaine) à 14H30.

Ils devraient s'attarder sur deux éléments: l'inflation globale mais aussi l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'inflation. La première est attendue en baisse, comme en Espagne et en Allemagne jeudi, mais la seconde devrait rester bien plus persistante, voire en hausse, selon les économistes.

"C'est cette inflation qui prendra le plus longtemps à baisser et à s'approcher de l'objectif de la Banque centrale européenne de 2%", souligne John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Grosse acquisition pour Sartorius Stedim

La biotech Sartorius Stedim a annoncé vendredi juste avant l'ouverture de la Bourse l'achat pour près de 2,4 milliards d'euros du fournisseur français de technologie pour thérapies cellulaires et géniques Polyplus. L'action du groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros en 2022, chutait de 7,10% à 286,70 euros.

L'immobilier encore à la traîne

Les entreprises dans l'immobilier, qui ont connu une semaine bien moins faste que les autres secteurs avec la crainte d'un ralentissement de leurs activités en raison de la hausse des taux, continuent d'être en retrait: Unibail-Rodamco-Wesfield reculait de 1,31% à 48,64 euros, Klepierre de 1,10% à 20,65 euros, Mercyalis de 1,27% à 9,31 euros, Nexity de 0,52% à 23,08 euros et Icade de 0,33% à 42,18 euros.