La Bourse de Paris souffle, prudente avant des chiffres sur l'emploi américain

La Bourse de Paris faisait une pause mercredi (-0,30%) en attendant des statistiques européenne et américaine très suivies sur l'emploi, dans la foulée d'un mois de novembre éclatant.

L'indice CAC 40 reculait de 16,82 points à 5.564,82 points à 09H16. La veille, il avait fini en hausse de 1,14%.

Les marchés ont été galvanisés le mois dernier par les progrès réalisés dans le développement des vaccins anti-Covid.

Les investisseurs se montraient prudents avant la publication du rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé en novembre aux États-Unis et des chiffres du chômage dans la zone euro.

Ce mercredi, "l'actualité est dominée par l'espoir d'une reprise des négociations au Congrès américain", notent les experts d'Aurel BGC.

Alors que la reprise économique est freinée par une nouvelle vague d'infections, le président américain élu Joe Biden a exhorté mardi le Congrès à voter sans délai un plan d'aide "robuste" pour soutenir les ménages et les entreprises.

Un groupe de parlementaires républicains et démocrates des deux chambres du Congrès a présenté un plan de soutien de 908 milliards de dollars face à la crise du coronavirus.

Et la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui s'est entretenue avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, mardi pour la première fois depuis octobre, a indiqué qu'un nouveau plan de relance devait "être adopté" avant la rentrée du prochain Congrès, le 3 janvier.

Dans l'actualité sanitaire, le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech, a été autorisé au Royaume-Uni, où il sera disponible dès "la semaine prochaine".

De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence américaine des médicaments (FDA) a aussi été sollicitée par Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par Moderna. En cas de feu vert, les deux vaccins pourraient être disponibles dès ce mois-ci aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé par la pandémie et très affecté par la crise économique qu'elle a provoquée.

Côté valeurs, Engie se plaçait en tête du CAC 40 (+1,40% à 12,69 euros). A contrario, Publicis fermait la marche (-2,11% à 38,53%).

Alstom cédait 0,17% à 45,80 euros en dépit d'avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires en vue du rachat du canadien Bombardier Transport, qu'il prévoit de réaliser le 29 janvier 2021.

Interparfums montait de 2,37% à 43,20 euros, tiré par la révision à la hausse de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020.