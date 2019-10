La Bourse de Paris sur la réserve

La Bourse de Paris était sur la réserve lundi matin (-0,11%), les investisseurs qui s'interrogent sur l'évolution de la guerre commerciale, du Brexit et de l'économie allemande se montrant prudents pour commencer la semaine.

A 09H40 , l'indice CAC 40 cédait 5,93 points à 5.482,39 points. Vendredi, la cote parisienne a terminé en forte hausse (+0,91%) à 5.488,32 points.

Selon des informations, "la Chine a restreint le nombre de sujets qu'elle veut aborder dans les discussions" qui doivent reprendre à partir de jeudi à Washington, ce qui pèse sur la tendance, explique David Madden, analyste chez CMC Markets.

"Il sera intéressant de voir si elles tournent court ou si les deux pays parviennent à s'entendre sur un nouveau format d'accord, potentiellement plus restreint", relève M. Le Liboux.

Les difficiles discussions sur le Brexit doivent elles aussi reprendre lundi entre Britanniques et Européens.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a de nouveau exclu dimanche un report du Brexit, prévu le 31 octobre, lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, qui lui a proposé un bilan "en fin de semaine prochaine" sur la faisabilité d'un accord.

L'autre facteur qui freinait l'enthousiasme des marchés de vendredi concerne l'état de l'industrie allemande. Les commandes industrielles ont reculé de 0,6%, un chiffre moins bon qu'attendu par le consensus de Factset (+0,6%), après un plongeon de 2,1% en juillet dans un contexte économique morose.

Au cours de la séance, les investisseurs seront très attentifs à un discours du président de la Fed, Jerome Powell, à l'occasion d'une conférence et des chiffres de crédit à la consommation pour août aux Etats-Unis.

Avec le risque d'un ralentissement de la croissance américaine, voire d'une récession, les marchés financiers sont persuadés que la Banque centrale américaine (Fed) va encore réduire les taux directeurs lors de sa prochaine réunion fin octobre.

La Fed a annoncé vendredi qu'elle allait prolonger jusqu'au 4 novembre ses injections financières sur le marché interbancaire pour aider au maintien du taux à court terme "repo" dans la fourchette désirée.

Sur le front des valeurs, Total régressait de 0,73% à 44,67 euros: le géant pétrolier a annoncé le démarrage du champ géant de Johan Sverdrup en Norvège avec plus de deux mois d'avance sur le calendrier et un budget plus de 30% inférieur à celui initialement prévu.