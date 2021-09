Les craintes autour de la crise du géant de l'immobilier chinois Evergrande ont fait trembler lundi la Bourse de Paris (-1,74%), qui regarde également avec de plus en plus d'anxiété les politiques monétaires et budgétaires aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 114,38 points à 6.455,81 points, au plus bas depuis près de deux mois. Il avait perdu 1,40% la semaine précédente.