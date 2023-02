La Bourse de Paris termine en repli, pire semaine depuis presque deux mois

La Bourse de Paris a reculé de 0,82% vendredi, bouclant sa deuxième semaine de repli de l'année, bloquée par des taux d'intérêt élevés et des incertitudes géopolitiques.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 58,63 points à 7.129,73 points. La veille, il avait progressé de 0,96%, sa seule séance de progression de la semaine.

En cinq jours, il a cédé 1,44%, sa pire semaine depuis mi-décembre.

"Le marché a besoin de souffler et cherche de quoi consolider" après avoir "rebondi depuis début octobre sur les anticipations de désinflation, qui commence à être une réalité", commente David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Echiquier.

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt français à 10 ans, qui fait référence, remontait à 2,80%, proche de son plus haut niveau depuis le 3 janvier, après une série de prises de parole de banquiers centraux américains et européens cette semaine.

Ils se sont attachés à répéter que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée et que des hausses des taux étaient encore nécessaires.

La situation géopolitique a aussi pu inciter certains investisseurs à la prudence après l'annonce qu'un missile de croisière a survolé la Moldavie, qui a décidé de convoquer l'ambassadeur de Russie.

Désormais, selon David Kruk, "la question est de savoir quels vont être les relais de traction des marchés, de savoir quelles nouvelles informations vont permettre de monter encore".

Les résultats d'entreprises présentés jusqu'à maintenant ont été plutôt mitigés, certains exprimant des perspectives peu réjouissantes pour 2023 et des craintes concernant la consommation américaine.

L'Oréal encore record

Malgré la crise sanitaire en Chine et l'inflation, le géant des cosmétiques L'Oréal a annoncé jeudi de nouveaux résultats record pour 2022 et se dit "confiant" pour cette année, alors que le marché chinois rouvre. "La quantité est bonne, mais la qualité?" s'interrogent les analystes de RBC, prudents sur le titre. L'action a légèrement reculé de 0,83% à 375,60 euros.

Aperam fond

Le producteur d'acier inox Aperam a reculé de 7,40% à 33,66 euros, pire variation de l'indice élargi SBF 120, après la publication de ses résultats annuels, qui ont mis en évidence la baisse d'un tiers de son bénéfice. "Le déstockage et les craintes de récession ont affecté la demande, tandis que l'inflation des coûts et les effets de valorisation ont pesé sur les résultats. Nous pensons avoir franchi le creux de la vague cyclique", a souligné le patron du groupe Timoteo di Maulo.

La défense recherchée

Le regain d'inquiétudes géopolitiques et les bons résultats du groupe suédois d'armement et d'aéronautique Saab ont porté les valeurs du secteur de la défense.

Thales a bondi de 2,52% à 122 euros et Dassault Aviation de 1,11% à 155,30 euros.

Les gagnants et perdants du jour

L'action TotalEnergies a terminé en tête du CAC 40 avec une hausse de 2,59% à 59,35 euros, galvanisée par le bond des prix du pétrole.

A l'inverse Worldline a perdu 5,03% à 40,24 euros, malgré les bons résultats présentés par le groupe américain de paiements électroniques Paypal.

Orpea a bondi de 50% à 3,66 euros vendredi et a pris plus de 30% depuis le début de la semaine. Les variations de l'action sont erratiques depuis l'annonce début février de l'arrivée au capital de la Caisse des dépôts (CDC) et d'une réorganisation de la dette du groupe.